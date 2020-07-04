Сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сеид Атамбаев на своей странице в Фейсбук сообщил, что его госпитализировали с пневмонией.

«Через несколько дней после посещения СИЗО ГКНБ почувствовал резкую слабость, боль в суставах, температура резко возросла, вчера меня госпитализировали с диагнозом пневмония», — пишет он.

Он обратился к силовикам с просьбой не беспокоить его и «не врываться в палату пытаясь сфотографировать» и не «терроризировать врачей» .







Сеид Атамбаев вместе со своим братом Кадыром возглавляют новую партию Социал-демократов Кыргызстана.

Партия продвигает те же идеи и принципы, что и СДПК, которую ранее возглавлял Алмазбек Атамбаев.

Госпитализация Атамбаева

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева 30 июня перевели из СИЗО ГКНБ в больницу для лечения «внебольничной двухсторонней пневмонии». У него взяли ПЦР-тест на коронавирус, который вышел отрицательным.

Дети бывшего президента утверждают, что их отца заразили коронавирусом, пока он находился в СИЗО ГКНБ.

В заявлении говорится, что им через родственников заключенных в СИЗО рассказали, что коронавирус подтвердился у всех сотрудников СИЗО ГКНБ, включая начальство следственного изолятора.

«Атамбаев был заражён вследствие некомпетентного исполнения служебных обязанностей и профилактики заболевания сотрудниками СИЗО ГКНБ, с которыми он контактировал ежедневно», — говорится в заявлении семьи.

В Госкомитете нацбезопасности ответили, что заявление семьи Атамбаева не соответствуют действительности.

«Считаем, семья Атамбаева в целях сокрытия его преступных деяний, под видом политического узника, целенаправленно пытается ввести общественность в заблуждение и перевести уголовные дела в политическую плоскость», — заявили в комитете.