«Азаттык» сделал сюжет про Новопавловское кладбище, находящееся в Сокулукском районе Чуйской области.

«Когда мы приехали экскаватор был за работой. Приехав на место сразу видны больше десяти свежих могил. До обеда 3 июля тут похоронили одного человека, и готовили могилы еще для троих. Их должны похоронить вечером», — рассказывает журналист.

Глава коммунального предприятия Новопавловского айылного округа Бахтияр Султангазиев говорит, что за последние 3 суток на кладбище похоронили 12 человек.







«С 28 июня началась очень трудные, трагические дни. 28 июня на нашем кладбище похоронили 5 человек, на следующий день 3. На сегодняшний день 4 человека умерли, а вчера 5. С 1 июля похоронили 12 человек», — говорит он.

Султангазиев отмечает, что до коронавируса хоронили по разному «в день 2 или 3», иногда даже целые месяцы никого не хоронили.

«Но за последние 3-4 дня увеличилось количество смертей. Многие из-за того, что мы близко к городу, к нам привозят и тут хоронят», — говорит он.

Правила захоронения

Минздрав 8 апреля издал указ о проведении экспертизы тел умерших с COVID-19 и захоронения. Там есть три главных правила:

«Первое — должны отказаться от омывания тел (соок жуу). Второе — самое главное, при похоронах не должны присутствовать больше десяти человек. Третье — санитарный режим, те же маски и перчатки», — рассказывает советница мэра Бишкека Гуля Алмамбетова.

По данным Минздрава, только за прошедшие сутки в Кыргызстане умерли 31 человек с внебольничной пневмонией — симптомы, как у пациентов с COVID-19, но тест на коронавирус был отрицательным. И два человека с подтвержденным коронавирусом.

Всего с марта умер 151 человек с внебольничной пневмонией (неподтвержденный коронавирус) и 78 пациентов с подтвержденным коронавирусом.