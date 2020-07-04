Минздрав сообщил о смерти двух пациентов с коронавирусом, а республиканский штаб — о смерти 31 пациента с пневмонией и отрицательным тестом на COVID-19.

В Бишкекской инфекционной больнице скончался 65-летний мужчина с COVID-19, а мужчина 74 лет скончался в Ноокатской территориальной больнице. Подробности диагноза и о наличии сопутствующих болезней Минздрав не сообщал. Всего за время пандемии скончались уже 78 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

О скончавшихся пациентах с пневмонией, но с неподтвержденным COVID-19 (хотя симптомы схожи или одинаковы) сообщили только количество — 31 — ни возрастов, ни диагнозов, ни больниц, где это произошло.







Известно, что за время пандемии скончались уже 151 пациент с пневмонией и неподтвержденным COVID-19.

В некоторых странах и пациентов с пневмонией, но не подтвержденным коронавирусом, и тех, у кого COVID-19 подтвержден, записывают в число зараженных коронавирусом. Если бы так делали и в Кыргызстане, то число скончавшихся стало заметно больше официально озвучиваемой цифры — 229 вместо 78.

Всего в стране зафиксированы 7094 случая заражения коронавирусом и 3009 пациентов с пневмонией с отрицательным тестом на COVID-19.