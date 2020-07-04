Минздрав сообщил о 327 новых зараженных коронавирусом, среди них нет завозных случаев, все контактные.

149 из них в Бишкеке, 65 в Чуйской области, 45 в Оше , 22 в Нарынской области, 17 в Иссык-Кульской, 12 в Баткенской, по восемь в Ошской и Джалал-Абадской областях, 1 в Таласской.

71 человек из новых зараженных — это медработники.







Сколько за сутки зафиксировано пациентов с пневмонией, но с неподтвержденным коронавирусом, Минздрав не сообщил.

За сутки выписали 59 пациентов с отрицательными тестами на коронавирус. В Бишкеке 37, семь в Джалал-Абадской, пять в Оше, три в Чуйской, по два в Ошской и Баткенской областях, по одному в Нарынской, Баткенской и Иссык-Кульской областях.

Двое мужчин с подтвержденным коронавирусом скончались — в инфекционной больнице в Бишкеке и в больнице Нооката. Еще 31 человек скончался от пневмонии с отрицательным тестом на коронавирус.

Всего в стране зафиксированы 7094 случая заражения коронавирусом и 3009 пациентов с пневмонией с отрицательным тестом на COVID-19.

Из 7094 случаев выздоровели 2 714 человек, 78 умерли, продолжают лечение 4 302 человека.

Из 4 302 человек только 670 человек получают лечение в больнице, остальные — на дому. В реанимации находятся 18 человек.

Из 3009 случаев пневмонии с неподтвержденным коронавирусом выздоровели 736, получают лечение в больницах 2122. В реанимации находятся 153 человека, в тяжелом состоянии 496. Умерли уже 151 пациент с пневмонией.

И озвученные случаи заражения коронавирусом, и случаи с пневмонией — это только официальные данные, это люди, обратившиеся за помощью к медикам. Множество людей болеют бессимптомно или не могут получить медпомощь и лечатся на дому.