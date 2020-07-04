Фото: Жанара Каримова

Оригинал материала опубликован в издании Власть.

В конце июня cоцсети накрыла волна обращений пациентов с симптомами коронавирусной инфекции о том, что им не удалось вовремя получить медицинскую помощь – в некоторых случаях это приводило к смерти или заметному ухудшению состояния.







Врачи и пациенты, оказавшиеся в скорой, в свою очередь, жалуются на то, что из-за отсутствия мест каретам приходится ждать вместе с больными у дверей больниц. Vласть рассказывает истории казахстанцев, ожидающих помощи, а также объясняет, как власти комментируют ситуацию и какие решения видят.

Смерть

26 июня в Facebook появилось видеообращение врача скорой помощи из Шымкентв Армана Хамзина. Мужчина заснял скопление карет скорой помощи у городской инфекционной больницы.

«Уважаемое министерство здравоохранения. Я врач скорой помощи города Шымкента. Везу тяжёлого больного, не принимает ни один стационар. Что делать? Вчера умер больной в машине нашей бригады… два больных в машине умерло, потому что не принимают, три часа стояли. У меня вон лежит больной, сатурация падает», – говорит мужчина в видео. В этот момент он снимает открытую карету скорой помощи и находящегося в ней больного.

Позже, как отмечает NewTimes.kz, видео было удалено. На следующий день фельдшер скорой на брифинге вместе с представителями акимата рассказал, что ситуация с тяжелым больным разрешилась, в итоге его принял другой стационар. Главврач станции скорой помощи Шымкента на этом же брифинге признала проблему скопления карет у больницы и добавила, что виновные в этой ситуации будут привлечены к ответственности. Смерть двух пациентов, ожидавших госпитализации в машине скорой, городские власти не прокомментировали.

Похожая ситуация с каретами скорой помощи наблюдается и в столице. Происходящее описала на своей странице Айжан Тутебаева, накануне попытавшаяся добиться госпитализации в городскую больницу №1 с двусторонней пневмонией.

«Врачи множества скорых пытаются сдать своих подопечных, врачи больницы яростно этому сопротивляются. Когда я сняла это на видео, ко мне подбежал бдительный охранник и затребовал удалить видео или он нас вышвырнет оттуда. Пришлось подчиниться», – написала она.

После долгих усилий фельдшер все же зарегистрировал пациентку, после этого три часа она ожидала приема у терапевта.

«За это время я видела смерть, бессилие, страх, панику, крики, нервы, удушающий кашель, стоны истерзанных больных»

«Примерно через час я поняла, что меня не примут, так как отфутболивали даже стариков, но решила дождаться. И да, мне назначили более сильные антибиотики и отправили лечиться домой. Я не сильно уже этому сопротивлялась, так как находиться там больше не было сил. (…) Развернули по одной причине: нет мест. В нашем просторном Казахстане обычным людям нет места. Есть место празднованию дня города, а в больницах мест нет», – пишет Айжан Тутебаева.

В социальных сетях за последнее время все чаще появляются публикации и комментарии пользователей о смерти родственников из-за неоказания медицинской помощи вовремя.