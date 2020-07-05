Издание «Кактус» сообщило, ссылаясь на депутатов парламента, что политик Чыныбай Турсунбеков в тяжелом состоянии.

У политика пневмония. Источники журналистов сообщили, что политик уже несколько дней находится на аппарате ИВЛ.

В тяжелом состоянии из-за пневмонии и экс-депутат Камчыбек Ташиев — об этом сообщил один из журналистов, ссылаясь на сына политика.







На свое состояние жаловалась и депутатка Жылдыз Мусабекова — она сказала, что врачи к ней не приезжают, и просила не смеяться над ней, а пожалеть.

Известно, что коронавирус подтвердили у депутатов Тазабека Икрамова, Экмата Байпакбаева, Бакыта Торобаева и Бейшеналы Нурдинова. Также вирус подтвердили у вице-премьера Эркина Асрандиева.

Был госпитализирован с двусторонней пневмонией и бывший глава государства Алмазбек Атамбаев — позже о госпитализации сообщил и его сын Сеид, собирающийся пойти на выборы парламента.

Переболе и вышел на работу мэр Бишкека Азиз Суракматов — у него было легкое течение COVID-19, госпитализация не потребовалась.