Журналист Откурбек Рахманов сообщил о тяжелом состоянии политика Камчыбека Ташиева. Он сослался на сына экс-депутата Таймураса Ташиева.

О госпитализации политика сообщил днем ранее его брат Шайырбек Ташиев.

Он сказал, что Камчыбек Ташиев сначала лечился дома, но из-за высокой температуры семья обратилась в больницу в Бишкеке. Кроме политика госпитализирована и супруга экс-депутата. У обоих выявили пневмонию, причем у Камчыбека Ташиева острую и двухстороннюю.

Тем временем партия Ташиева «Мекенчил» подала в ЦИК уведомление об участии в выборах.