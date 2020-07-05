Фото: МЧС

В Чуйской области разворачивают дневные стационары для приема пациентов. Там будут дежурить опытные врачи, которые проконсультируют и проведут необходимые процедуры. Туда нужно обращаться при первичных симптомах ОРВИ, пневмонии или гриппа. Там же будут передвижные аптеки.

В Сокулукском районе стационары расположат в отделении неврологии Сокулукской райбольницы, центре семейной медицины №2 села Сокулук, в поликлинике Военно-Антоновки, в поликлинике города Шопоков.

В Жайылском районе в интернате им. Макаренко в Кара-Балте.







В Московском районе в поликлиниках сел Александровка, Ак-Суу, Садовое, Сретенка, Чапаев, Целинный, Первомай, Беш-Терек, Толок, Предтеченка.

А также в школе села Петровка и спортзале спортшколы села Беловодское.

В Токмаке стационар разместят в школе олимпийского резерва.

В Ысык-Атинском районе стационар будет в детском саду «Родничок».

В Кеминском районе в лицее №19.

В Панфиловский районе в местном ЦСМ №9 и ФАП №11.

В Аламединском районе стационар, скорее всего, разместят на пересечении объездной — Алма-Атинской, в кафе «Карагат».

В Чуйском районе стационар расположат в школе им. Маркова.