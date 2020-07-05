Эдиль Садыков / Зайда Терекбаева

Стало известно о смерти еще двух медиков, у которых ранее подтвердили COVID-19.

4 июля скончался 62-летний педиатр Эдиль Садыков — он был заведующим отделением общей педиатрии в Иссык-Кульской областной больнице. Четыре дня провел в реанимации.

Садыков начал работу в педиатрии в 1983 году, когда его приняли в Иссык-Кульскую областную детскую больницу, где он был интерном. Проработал в своей сфере порядка 37 лет, получал госнаграды за успехи в профессии. Сам был отцом троих детей.







В Бишкеке скончалась акушерка Зайда Терекбаева — о ее смерти сообщила Кыргызская медицинская ассоциация.

«Она была самым опытным специалистом, помогла родиться многим младенцам, к сожалению на рабочем месте ковид вирус не пожалел никого», — сообщила ассоциация 4 июля.



Смерти медиков

Первым скончавшимся медиком с COVID-19 считают Жузумкан Кокумбаева. Врач бишкекской поликлиники умерла в возрасте 58 лет 2 мая. Но еще до нее, 5 апреля, умер другой врач — психиатр из Сузака. Его не вписывали в число медиков с коронавирусом, потому что тест не подтвердил у него вируса. Его диагнозом была внебольничная пневмония.

В Кыргызстане пациентов с подтвержденным коронавирусом (у которых развивается пневмония) и пациентов с пневмонией, но с отрицательным тестом на вирус считают раздельно, тогда как во многих других странах все эти пациенты в одной статистике, ведь у них одинаковые или схожие симптомы и последствия для здоровья.

Также скончались:

Врач-фтизиатр ЦСМ Кара-Кульджинского района Альберт Исмаилов умер 2 июня в возрасте 59 лет. У медика обнаружили коронавирус, лечили, но не смогли спасти — болезнь очень тяжело протекала.

Альберт Исмаилов 30 июня скончалась врач-ординатор по городу Ош и Ошской области медицинского центра больницы при Министерстве внутренних дел Ж амал Тазабекова .

амал Тазабекова Скончался Орозали Абдухалимов, 70-летний врач-ветеран из Ноокатской областной больницы в Ошской области. О его смерти сообщили 2 июля.

В тот же период в той же больнице скончалась неназванная 59-летняя медсестра .

2 июля в приемной больницы, где принимали пациентов с коронавирусом, скончался легенда медицины Исхар Фунлоэр.

Скончался профессор медицины Абдиманап Муратов.

Это неполный список медиков, скончавшихся во время пандемии от последствий COVID-19 и пневмонии. Кыргызстанцы ведут альтернативный список скончавшихся во время пневмонии — пока идет сбор данных.