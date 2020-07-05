Абдиманап Муратов

Скончался бывший заместитель министра здравоохранения Абдиманап Муратов. Ему было 59 лет. О смерти профессора медицины 4 июля сообщили Кубанычбек Исабеков, бывший вице-спикер парламента, и бывшая советница минздрава Елена Баялинова.

«К сожалению, в последние дни было много душераздирающих новостей. Скончались профессор Абдиманап Муратов, профессор Бейшенбек Укуев, врач Эдиль Садыков. Это непоправимая потеря для всех нас. Я выражаю глубочайшие соболезнования семьям, родственникам и друзьям моих соотечественников, которые потеряли своих близких в эти трудные дни. Я разделяю ваше горе», — написал Исабеков в своей фейсбуке.

«Коронавирус забрал у нас еще одного врача, педиатра, просветителя в здравоохранении и очень дисциплинированного человека, Муратова Абдиманнапа Аттокуровича. Не пережить горечь утраты. Соболезную родным и близким покойного», — сообщила Баялинова.

Абдиманап Муратов много лет проработал в медицине, был заместителем министра здравоохранения в 2009 году. А 2016 году он занимал должность заместителя министра образования и науки. В разгар борьбы с коронавирусом он вошел в научно-консультативный совет по борьбе с COVID-19.