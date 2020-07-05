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В дневных стационарах Бишкека, предназначенных для пациентов с легким или средним течением болезней, 5 июля умерли три человека. Один умер в стационаре Октябрьского района и двое — в стационаре Свердловского района.

Дневные стационары нужны, чтобы туда могли обращаться при первичных симптомах ОРВИ, пневмонии или гриппа. Там медики проконсультируют и проведут необходимые процедуры для тех, у кого легкое или среднее течение болезни, чтобы те не обращались в больницы, где находятся тяжелые больные.

Но из-за нехватки мест в больницах в дневные стационары стали привозить тяжелых больных, которым в тех условиях помочь сложно.







Как сообщает «Кактус», первым скончавшимся был тяжелобольной пожилой мужчина с туберкулезом, которого привезли в стационар Октябрьского района.

«Ему не оказывали медицинскую помощь дома. Когда ему стало плохо, родственники привезли его в дневной стационар», — пишет издание.

Людей в тяжелом состоянии доставили и в стационар в Свердловском районе — известно как минимум трех таких случаях. Двое из привезенных — мужчина 52 лет и женщина старше 60 — скончались.