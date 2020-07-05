Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки скончались 10 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом. Минздрав сообщил «Клоопу», что кроме этого скончались 26 человек с внебольничной пневмонией — это те же или схожие симптомы, но тест на коронавирус не был подтвержден.

Возраст скончавшихся с подтвержденным коронавирусом варьируется от 35 лет до 81 года.

В Бишкеке в инфекционной больнице скончались четыре человека с подтвержденным коронавирусом — трое мужчин 64, 66 и 69 лет и женщина 64 лет.







В Ноокатской территориальной больнице умер мужчина 60 лет, в Жайылской больнице женщина 80 лет, в Московской больнице (Московский район Чуйской области) — 35-летний мужчина.

В Токмокской больнице умерла 59-летняя женщина, в Ыссык-Атинской — 62-летняя женщина, а в Кочкорской — 81-летний мужчина.

Подробности их диагноза и особенности здоровья не сообщаются.

Не озвучены диагнозы и возраста умерших от пневмонии. Известно, что скончались 26 человек — 17 из них в Бишкеке, остальные в регионах.

Итого за время пандемии скончались 88 человек с подтвержденным коронавирусом и еще 177 с внебольничной пневмонией.