Республиканский штаб сообщил, что за минувшие сутки коронавирус подтвердили у еще 238 человек.

162 из них в Бишкеке, 31 в Чуйской области, 27 в Оше, 19 в Иссык-Кульской области, 18 в Нарынской области и по 13 в Ошской и Баткенской областях.

Все эти 238 зараженных — контактные. 32 из них — медики.







11 медиков заразились в Бишкеке, девять в Чуйской области, пять в Иссык-Кульской области, по два в Оше, Ошской и Нарынской областях, один в Баткенской.

Выздоровели 88 человек — в Бишкеке выписали 31 пациента с ранее подтвержденным коронавирусом, в Оше 30, в Ошской области 14, в Чуйской восемь, Нарынской — четыре, Джалал-Абадской один.

Умерли 10 пациентов с коронавирусом.

Всего в стране 7377 случаев заражения коронавирусом — это когда вирус подтвержден тестом. Но еще есть пациенты с теми же симптомами с неподтвержденным коронавирусом — с «внебольничной пневмонией». Хотя во многих странах всех этих больных считали бы как пациентов с коронавирусом, в Кыргызстане их делят.

Пациентов с внебольничной пневмонией много и среди них быстро растет смертность.

Из официальных 7377 случаев коронавируса выздоровели 2 802 пациента, умерли 88, продолжают лечение 4 487.