Депутатка парламента Жылдыз Мусабекова попала в реанимацию. Об этом сообщил её сын Кубаныч Аманбеков на своей страничке в Фейсбуке.

АПАМ реанимацияга түштү, оо Аллах өзүң берген оорунун шыфаасын бер. 🤲 Publicerat av Amanbekov Kubanych Söndag 5 juli 2020





Аманбеков не уточнил по какой причине была госпитализирована его мать, однако ранее депутатка жаловалась на ухудшение состояния и записала видеообращение с просьбой оказать ей медицинскую помощь.

«Сегодня снова свалилась с головной болью, ломотой, тяжело передвигаться самостоятельно. Лежу дома, как и все, скорая не приезжает — вызвала домой, никто из врачей не едет. Самой добраться нет сил», — говорила она.

Кыргызстанцы ежедневно сообщают о смерти близких родственников от пневмонии, так и не дождавшихся помощи врачей или не попавших в больницы из-за нехватки скорых и мест в больницах.

По данным Республиканского штаба на 6 июля, всего по стране зафиксирован 7691 случай заражения коронавирусом, из них выздоровели 2843 человека. В стационарах Кыргызстана находятся 625 человек, на домашней изоляции 4131.

За все время пандемии по официальным данным умерли 92 пациента с коронавирусом. Ситуация осложняется тем, что в больницы поступает много людей с внебольничной пневмонией, уже погибли 195 человек.