Стрит-арт группа DOXA посвятила свою новую уличную картину врачам, которые ведут борьбу с коронавирусом и пневмонией.

Изображение медика с рентгеном в руках нанесено на фасад одного из корпусов Национального госпиталя.

«Сгорая сам, свети другим всегда!» — подписали работу художники. Они поблагодарили депутата Дастана Бекешева за идею и поддержку.







Всего в Кыргызстане с начала пандемии 1147 медработников заразились COVID-19, из них выздоровели 503 медработника.

Смерти медиков

Официально минздрав признал, что погибли три медика с коронавирусом.

Но кыргызстанцы в соцсетях сообщают о смертях медработников от пневмонии и от COVID-19.

Это только те случаи, о которых стало известно СМИ. Кыргызстанцы начали вести альтернативный список скончавшихся медиков.