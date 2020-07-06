Стрит-арт группа DOXA посвятила свою новую уличную картину врачам, которые ведут борьбу с коронавирусом и пневмонией.
Изображение медика с рентгеном в руках нанесено на фасад одного из корпусов Национального госпиталя.
«Сгорая сам, свети другим всегда!» — подписали работу художники. Они поблагодарили депутата Дастана Бекешева за идею и поддержку.
Всего в Кыргызстане с начала пандемии 1147 медработников заразились COVID-19, из них выздоровели 503 медработника.
Смерти медиков
Официально минздрав признал, что погибли три медика с коронавирусом.
- Жузумкан Кокумбаева скончалась 2 мая;
- Альберт Исмаилов скончался 2 июня;
- Жамал Тазабекова скончалась 30 июня.
Но кыргызстанцы в соцсетях сообщают о смертях медработников от пневмонии и от COVID-19.
- 5 апреля скончался психиатр из Сузака, у него была пневмония;
- 3 июля скончалась неназванная 59-летняя медсестра,у нее был коронавирус;
- 2 июля от острой легочной недостаточности скончался Исхар Фунлоэр;
- 4 июля скончался экс-замминздрава Абдиманап Муратов, у него был коронавирус;
- 4 июля скончался 62-летний педиатр Эдиль Садыков, него был коронавирус;
- 4 июля скончалась акушерка Зайда Терекбаева;
- 6 июля скончался нейрохирург Бектемир Мукамбетомуров, у него была двусторонняя пневмония.
Это только те случаи, о которых стало известно СМИ. Кыргызстанцы начали вести альтернативный список скончавшихся медиков.