После этого члены движения «Чон Казат» опубликовали информацию о предполагаемом имуществе парламентария на своих страницах в соцсетях. В частности Сыймык Жапыкеев раскрыл данные своего родственника, с которым депутат якобы учился в молодости.

«Жумалиев зарегистрировал четыре объекта, стоимостью в миллионы сомов, на моего зятя. […] Ему оформили заводы, фабрики, земли, которые стоят миллионы. По этому поводу я напишу заявление, будем разбираться во всем. Друзья, мы должны посадить Жумалиева, создадим комиссию. Жумалиев [говорит, что] “Таатан” принадлежит его племяннику. […] Он открыл “Насаат ТВ”, там всегда идут концерты», — заявил Жапыкеев.

Кроме того, он упомянул, что в Кыргызстане есть «30 знаменитых воров», которые сейчас «не могут покинуть страну [из-за карантина]».

«Давайте, все соберемся и придем к ним домой. Например, пусть 10 тысяч человек придет к дому Жумалиева и потребует у него, чтобы он заплатил наш внешний долг Китаю. С собой возьмем нотариуса, чтобы он заверил расписку депутата», — написал он.

После этих заявлений финпол начал досудебное производство по проверке имущества депутата парламент Кубанычбека Жумалиева.

По данным пресс-службы финпола, Генпрокуратура зарегистрировала в ЕРПП дело по статьям «Незаконное обогащение» и «Незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности» Уголовного кодекса.

Позже, 26 мая, в ведомстве заявили, что было установлено имущество депутата парламента Кубанычбека Жумалиева, где он имеет долю в уставном капитале, и является учредителем и руководителем.

По сообщению финпола, также было установлено «многочисленное имущество» его близких родственников, однако точная информация о нем не раскрывалась. Кроме того, финпол провел обыски у Жумалиева.

После этого Жумалиев написал заявление в МВД с требованием привлечь к уголовной ответственности одного из лидеров движения «Чон Казат» Каната Хасанова. Депутат хочет привлечь его за заведомо ложное сообщение о совершенном преступлении.

Адвокат депутата Бактыбек Жумашев на своей странице в фейсбуке написал, что заявление подано 28 мая «в связи с публичным обвинением Канатом Хасановым депутата Кубанычбека Жумалиева в совершении тяжкого преступления».

29 мая адвокаты Жумалиева выступили с пресс-конференцией, на которой заявили, что утверждения о том, что депутат имеет свыше 50 фирм и компаний — ложные. По их словам, на сегодня действительны только восемь компаний.

По рассказу юриста, после того как Жумалиев стал депутатом в октябре 2015 года, он передал эти восемь компаний в доверительное управление третьим лицам. Что касается остальных 42 компаний — изначально многие из них не вели хозяйственную деятельность. При этом некоторые все же функционировали, но потом прекращали деятельность.

«Сейчас большинство из них закрылось, остальные находятся в процессе ликвидации через налоговые и судебные органы. Именно поэтому данные компании не были включены в декларации доходов», — сказал адвокат Жыргалбек Бабаев.

По его словам, на сегодня депутат Жумалиев владеет квартирой в доме на улице Байтика Баатыра и земельным участком на проспекте Эркиндик в Бишкеке. Его супруга также имеет недвижимость в столице на улицах Тулеева и Шопокова. Дети депутата владеют земельным участком и квартирой.

«Все это имущество приобрели, когда нардеп занимался предпринимательской деятельностью. Все документы у нас есть на руках, по требованию следственных органов мы их предоставим», — заключил юрист.

Позже другой адвокат депутата Бактыбек Жумашев написал открытое письмо в котором рассказал, каким образом парламентарий создавал свой бизнес.

Согласно письму, Жумалиев брал кредиты для открытия и развития своих предприятий. С 2006 года парламентарий взял в банках Кыргызстана кредиты на $16 миллионов.

Поклявшийся депутат Жумалиев в декабре прошлого года стал фигурантом расследования издания Economist.kg и проекта «Декларатор». Журналисты выяснили, что Жумалиев не указал в своих декларациях и скрыл от Налоговой службы наличие 50 фирм, частично или полностью принадлежащих ему и его супруге Розе Амановой.

Годы, которые Жумалиев упоминает в своей клятве, относятся к периоду, когда он занимал высокие государственные посты. С 2005 по 2015 годы был перерыв, когда он занимался научной деятельностью в Национальной академии наук. В 2015 году Жумалиев был избран депутатом парламента шестого созыва.

По данным журналистов, в период работы на госслужбе он успел открыть 20 фирм из 50-ти, 19 из которых – уже будучи депутатом парламента.

В числе бизнеса депутата больше всего компаний, которые зарегистрированы в базе данных Минюста как «школы, колледжи, университеты» частной формы собственности – треть от всех фирм занимается образовательной деятельностью. В том числе в 2016 году, уже будучи депутатом, Жумалиев открыл Физико-математическую школу-лицей имени себя самого.

Издание Economist.kg также опубликовало карточки с информацией о каждой из фирм. Подробнее их изучить можно по ссылке.

Война с другими депутатами

После истории с депутатом Жумалиевым движение «Чон Казат» привлекло внимание других парламентариев – депутаты не один день обсуждали его за заседаниях парламента.

Депутат Руслан Казакбаев 13 мая выразил недовольство тем, что у движения, требующего проверки имущества чиновников на законность, большая аудитория. Он опасается, что это «начало чего-то большего».

«Даже заявление политиков не читают столько людей. Сейчас они ходят по селам и призывают поддержать их. По их заявлению начали проверку имущества депутата парламента Кубанычбека Жумалиева», — сказал депутат.

На том же заседании депутат Тазабек Икрамов заявил, что проверка незаконно обогатившихся чиновников нуобходима, но этим должно заниматься правительство, а не «отдельные люди, призывающие к незаконным действиям». Ранее он также говорил, что опасается беззакония.

«Никто не имеет права призывать народ к захвату частной собственности, будоражить общество. Мы живем в правовом государстве или в стране, где царит беззаконие? Звучат слова, призывающие людей выйти на охоту, их подталкивают к незаконным действиям. Почему спит правительство? […] Те, кто делает провокационные призывы, тоже враги государства. Надо принять срочные меры», — при этом политик сказал, что против коррупционеров.

Депутат Ирина Карамушкина тоже поинтересовалась, проверяет ли МВД призывы «Чон Казата».

«Движение «Чон Казат» призывает грабить награбленное, то есть грабить имущество контрабандистов, у государственных чиновников, которые нажили свое богатство нечестным путем. Такие призывы от «Чон Казата» подпадают под эту статью [статья “Призывы к насилию”]?» – спросила она.

Замглавы МВД Алмазбек Орозалиев ответил, что сейчас эти заявления проверяются, проводится юридическая экспертиза на наличие призывов к насилию.

«Идет сбор материала, чтобы выяснить, есть ли состав преступления», – сказал он.

Премьер Абылгазиев также заявил, что отбирать чужое имущество неправильно, и все должно быть в рамках закона.

«Нельзя призывать отобрать, забрать — это все не является законными способами. Мы дали задание ФУГИ, оно проверит, как продавалось, как приватизировалось государственное имущество», — сказал он.

Само движение «Чон Казат» выражает опасения, что коррупционеры, находящиеся во власти при любом президенте, купят себе депутатские мандаты и на грядущих выборах в парламент.

Война с правоохранителями

Лингвистическая экспертиза по выступлениям в соцсетях члена движения «Чон Казат» Сыймыка Жапыкеева была инициирована 7 мая по заявлению депутата парламента Кубанычбека Жумалиева. Ее провела Государственная судебно-экспертная служба (ГСЭС).

Пресс-служба МВД 26 мая сообщила, что, согласно заключению ГСЭС, в высказываниях Жапыкеева имеются «призывы к массовым акциям, к активным действиям и призывы к насилию над гражданами». Эксперты считают, что в его высказываниях есть признаки преступления, предусмотренного статьей «Призывы к насилию над гражданами» (призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти) Уголовного кодекса.

Кроме того, МВД все еще проводит расследование по заявлению депутата Кубанычбека Жумалиева, которое он подал в ответ на обвинение в коррупции.

Канат Хасанов на своей странице в фейсбуке заявил, ссылаясь на собственные сведения, что Жумалиев «предложил 100 000 долларов председателю суда Ленинского района Бишкека».

Он рассказал, что 28 мая его и Жапыкеева допросили как свидетеля и спрашивали про движение «Чон Казат».

Тогда Хасанов попросил своих сторонников не собираться на митинги вне зависимости от итогов допроса, потому что «именно этого они и добиваются». Сам он на тактику МВД «не клюнет», и даже если его или других лидеров «уберут», «Чон Казат» не остановить. Кроме того, Хасанов после допроса решил, что готов в том числе участвовать в выборах в парламент. Сам он настаивает, что и он, и движение «Чон Казат» намерены идти только законным путем.

2 июня Жапыкеев снова был вызван на пятичасовой допрос. Из-за подписки о неразглашении он не может рассказать, о чем еще, кроме деятельности движения, его допрашивали в МВД

Один из лидеров движения Максат Мамытканов также прошел допрос от следователей МВД 3 июня. По словам Мамытканова, его спрашивали о целях движения и планах в политике.

«Политическая партия “Чон казат” готовится к выборам. Я член этой партии. Будут другие ребята к нам присоединяться или нет — решать им самим. Нас связывают с Матраимовыми и другими лицами. Но это не так, у нас нет таких интересов», — заявил Мамытканов радио «Азаттык».

В середине июня в соцсетях и мессенджерах распространилось сообщение о том, что 1 июля планируется масштабный митинг в Бишкеке у Белого дома. Служба по противодействию экстремизму при МВД установила, что аудиозапись с этим сообщением в WhatsApp распространял распространял житель Чуйской области.

В МВД также заявили, что один из участников группы «Чон Казат», находившийся в Москве, также через WhatsApp призывал выйти на митинг со словами «осталось только сжечь Белый дом вместе с теми 120 депутатами».

Оба факта зарегистрировали в ЕРПП по статье «Публичные призывы к насильственному захвату власти», сейчас ведется досудебное производство.

24 июня молодежное крыло «Чон Казат» выступило с опровержением информации о том, что активисты движения каким-либо образом причастны к планированию митингов и других протестных акций.

«Мы против митингов и революций. После революции марта 2005 и апреля 2010 года в Бишкеке были грабежи. Поэтому мы выступаем за развитие исключительно мирным путем. От нашего имени неизвестные лица созывают людей на митинг. Не верьте таким провокациям», — заявили члены движения.

Война с Матраимовыми

Искендер и Райымбек Матраимовы

Движение «Чон казат» часто подозревают в связи с влиятельной семьей Матраимовых, которая стала фигурантом громкого расследования журналистов «Клоопа», радио «Азаттык» и OCCRP. Однако члены движения отрицают какую-либо связь с этим кланом.

«Я лично от своего имени заявляю, что за нами не стоят Матраимовы, Жээнбековы или еще какие-то высокопоставленные лица. Многие задаются вопросом, почему мы молчим про Матраимовых. Но разве в этом вопросе можно сказать больше, чем “Азаттык” и “Клооп”? Я и Сыймык — юристы, а Мамытканов служил в ГКНБ, мы прекрасно понимаем, чем грозят голословные обвинения. Доказательств на Матраимовых сегодня у нас нет, а если появятся, мы готовы их обнародовать», – сказал адвокат Канат Хасанов в интервью «Kaktus.media».

Он также отметил, что члены «Чон Казата» принимали участие в мирном антикоррупционном митинге #REакция 2.0. Он был посвящен тому, что семья Матримовых из-за расследований подала иски в суд к «Азаттыку», «Клоопу» 24.kg и журналисту Али Токтакунову общей суммой в 60 млн сомов.

В мае 2019 года лидер движения Максат Мамытканов в интервью радио «Марал» заявил, что семья Матраимовых имеет влияние на власть в Кыргызстане.

Он считает, что Райымбек Матраимов окажет влияние на предстоящие парламентские выборы, и именно поэтому 1 мая 2019 года волейбольный турнир в честь его отца посетили много высокопоставленных чиновников и депутатов.

«Все собрались и показали свой низкий политические уровень. Они не едут на той прославленных акынов, но едут на турнир, как оказалось. Почему на турнир в Кара-Суу поехали вместе исполнительная власть и парламент? Разве не ели они мяса, не видели волейбол? Они готовятся к выборам 2020 года и тайно договариваются. Будь моральный уровень депутатов высок, они не поехали бы на той Матраимовых», – сказал Мамытканов.

Война с Абылгазиевым

Экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев

Адвокат Канат Хасанов 3 июля 2020 года опубликовал заявление к генеральному прокурору Откурбеку Джамшитову, в котором попросил возбудить уголовное дело в отношении экс-премьер-министра страны Мухаммедкалыя Абылгазиева.

В своем заявлении член движения «Чон Казат» заявил, что Абылгазиев, будучи в должности премьер-министра, «используя свои должностные полномочия и действуя вопреки действующему законодательству, халатно отнесся к своим служебным обязанностям при проведении комплекса мероприятий» в ходе пандемии COVID-19.

По его мнению, действия бывшего главы правительства привели к «гибели более 120 лиц, что можно отнести к категории особо тяжких преступлений».

«Просим провести тотальную проверку по распределению финансовой помощи, полученной от международных финансовых институтов для Кыргызстана. В случае подтверждения нецелевого использования средств просим также возбудить уголовное дело в отношении Абылгазиева, Боронова и других причастных лиц, допустивших воровство денежных средств в целях личной наживы!» — написано в заявлении адвоката.

Издание «ПолитКлиника» 1 июля опубликовало расследование по госзакупкам, проведенным в период пандемии. Согласно ему, цены на средства индивидуальной защиты (СИЗ) и аппараты ИВЛ были завышены.

Защитные костюмы, рыночная цена которых не превышает 2 тысяч сомов, были закуплены по 6 тысяч сомов, а респираторные маски — по 300-400 сомов. Авторы расследования отметили, что обычная цена этих масок колеблется в пределах от 30 до 150 сомов. Также поясняется, что обычные медицинские маски закупались по 25 сомов.

Завышение цен журналисты выявили и при закупке аппарата ИВЛ за 2,5 миллиона сомов. При этом отмечается, что закупленный аппарат ИВЛ можно найти в интернет-магазинах и за один миллион сомов.