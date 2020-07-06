Замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев на брифинге 6 июля сообщил, что коронавирус подтвердили у еще 50 медработников.

в Бишкеке — 23;

в Оше — 7;

в Нарынской области — 6;

в Иссык-Кульской области — 5;

в Чуйской области — 4;

в Ошской области — 4;

в Баткенской области — 1.

За сутки выписаны из стационаров с выздоровлением 3 медработника.

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 1147, из них выздоровели 503 медработника.







Смерти медиков

Официально минздрав признал, что погибли три медика с коронавирусом.

Но кыргызстанцы в соцсетях сообщают о смертях медработников от пневмонии и от COVID-19.

Это только те случаи, о которых стало известно СМИ. Кыргызстанцы начали вести альтернативный список скончавшихся медиков.

В Кыргызстане пациентов с подтвержденным коронавирусом (у которых развивается пневмония) и пациентов с пневмонией, но с отрицательным тестом на вирус считают раздельно, тогда как во многих других странах все эти пациенты в одной статистике, ведь у них одинаковые или схожие симптомы и последствия для здоровья.

Медикам, заразившимся коронавирусом во время работы, положена единовременная компенсация в размере 200 тысяч сомов, а семьям погибших медиков государство должно выплачивать по миллиону сомов. Решение о выплате принимает специальная комиссия на основании расследования обстоятельств заражения.

Заглавное фото: Владимир Федотов \ Unsplash