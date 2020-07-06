Пресс-служба президента сообщила, что Сооронбай Жээнбеков 6 июля на заседании Совета безопасности по ситуации с коронавирусом раскритиковал правительство и минздрав за отсутствие анализа и прогнозирования дальнейшего развития ситуации.

По словам Жээнбекова, правительство допустило панику среди населения и не организовало медпомощь гражданам.

«Вы не сработали на опережение по пополнению резерва кадров и начали мобилизацию специалистов только после того, как наступил кризис», — сказал президент.







Глава государства добавил, что минздрав обязан обеспечить медиков средствами индивидуальной защиты, а также предоставлять информацию о нуждах Республиканскому штабу.

«Это недопустимо, когда врачи работают по 24 часа и сами себя обеспечивают питанием. Те, кто допустил такую халатность, должны нести ответственность. Сейчас не время жалеть кого-то, когда идет борьба за здоровье населения», — добавил он.

Президент также сказал, что Республиканский штаб должен принимать любую помощь, которую предлагают добровольцы для борьбы с COVID-19 без лишней бюрократии.

Жээнбеков поручил минздраву и Госкомитету информационных технологий ускорить внедрение цифровой карты больниц в Бишкеке для оперативной госпитализации пациентов, а Республиканскому штабу усилить контроль и принимать меры, чтобы не допустить дефицита на рынке лекарств и СИЗов.

При этом президент добавил, что вопрос введения режима ЧП пока не рассматривается, но соблюдение санитарных правил и ограничений обязательно.

По информации минздрава, на 6 июля по республике зарегистрировано 7 691 случаев заражения коронавирусом.

Из стационаров за время пандемии COVID-19 по стране с выздоровлением выписаны 2 843 пациента. Всего за время пандемии скончались 92 человека с коронавирусом.

Также за прошедшие сутки от пневмонии умерли 18 человек. Всего с марта скончались 195 человек с пневмонией.

Минздрав напрямую не связывает волну пневмонии с коронавирусом, так как у многих пациентов тест на COVID-19 показывает отрицательный результат.