Замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев рассказал, что делает правительство, чтобы снизить распространение коронавируса и помочь больным пневмонией.

По его словам, 5 июля в обсервации Ганси был открыт новый реанимационный блок на 112 коек, правительство распределило 579 новых концентраторов кислорода по больницам страны, а для помощи бишкекским врачам из регионов и России прибыло 129 медработников.

«Мы стараемся в силу всех своих возможностей своевременно оказать помощь нуждающимся в ней», — сказал Каратаев.







Ситуация с местами в больницах

По словам замминистра, для пациентов с внебольничной пневмонией в Бишкеке было подготовлено 2062 койки, из них 69 в отделении интенсивной терапии.

За последние недели в Кыргызстане резко увеличилось количество больных пневмонией с отрицательным тестом на коронавирус. На 6 июля по стране умерли 195 человек с внебольничной пневмонией и 92 пациента с коронавирусом.

Кроме этого, правительство поручило подготовить места в региональных больницах.

Открытие реанимационного блока в обсервации Ганси

В связи с тем, что увеличилось количество людей в тяжелом состоянии, минздрав открыл 5 июля реанимационный блок в стационаре на территории бывшей американской военной базы Ганси. Он рассчитан на 112 коек, которые оборудованы системой подачи жидкого кислорода.

«До этого мы говорили, что те, кто в тяжелом состоянии с пневмонией лечатся в Нацгоспитале и Городской клинической больнице №1, где есть и узкие специалисты, и реанимационная бригада. А те, у кого болезнь протекает в легкой или средней форме направлялись в Ганси и другие места. Но часто происходит такое, что среднее состояние больного переходит в тяжелое или острое», — разъяснил решение минздрава Каратаев.

По его словам, глава кафедры анестезиологии и реанимации КГМА Жамиля Чынгышева возглавила делегацию реаниматологов для открытия блока. К подготовке оборудования были привлечены специалисты из Наццентра онкологии и гематологии, Наццентра хирургии, Бишкекского центра травматологии и ортопедии и Чуйской областной больницы.

Каратаев добавил, что при стационаре в Ганси дежурят два реаномобиля с полным оснащением, «чтобы доставить в нужное место тех, кто в очень тяжелом состоянии».

Распределение нового оборудования

Замминистра сообщил, что по закрепленному стандарту медработникам необходимо оборудование в 39 позициях. Но по его словам, сейчас минздраву не хватает медаппаратуры в 23 позициях. В основном это оксигенаторы и аппараты искусственной вентиляции легких.

Из Китая 5 июля по заказу правительства привезли 500 кислородных концентраторов, 100 из которых были отправлены в больницы Ошской области, 50 — в Чуйскую область, а остальные 350 концентраторов распределены по медучреждениям Бишкека.

Мы стараемся распределить все оборудование быстро, рассчитав, где чего не хватает. Даже если они прибывают ночью, аппараты могут спасти кому-нибудь жизнь.

«Кроме этого, предпринимательницы из Дордоя во главе с Асель Атабековой — патриотки Кыргызстана — организовались, собрали деньги и купили 29 кислородных концентраторов из России. Из них 13 штук передали в Ош, а остальные 16 мы отвезли ночью 4 июля в стационар в Ганси», — рассказал Каратаев.

По его словам, 50 кислородных концентраторов, прибывших из Турции, тоже распределены среди больниц Бишкека.

Комментируя нехватку концентраторов кислорода в больнице, которую развернули в гостинице, замминистра сказал, что аппараты выдаются только при острой необходимости.

«Мы передали им 10 концентраторов на 50 человек. Я понимаю, что этого не хватает. Но мы сейчас не можем обеспечить каждого пациента кислородным концентратором даже в одной больнице», — сказал он.

Каратаев добавил, что на днях в Кыргызстан поступит еще больше медоборудования, но чиновник не уточнил, что именно за оборудование.

Тем временем полномочный посол Катара Абдалла бин Ахмед Аль-Сулайти на встрече с первым замминистра иностранных дел Нураном Ниязалиевым пообещал выслать в Кыргызстан в качестве гуманитарной помощи 420 кислородных концентраторов.

Медработники из регионов спешат на помощь

По словам Каратаева, в Бишкек приехали 106 врачей из регионов для помощи столичным коллегам.

«В Бишкеке, уже больше 30% медработников болеют или находятся в обсервации из-за контакта с зараженными. Поэтому нехватка кадров наблюдается и сегодня», — сказал замминистра.

Также из России для помощи своим коллегам прибыли 23 врача, получившие российское гражданство.

«Они не остались равнодушны к ситуации в Кыргызстане и приехали. Сегодня в Нацгоспитале мы открываем новый блок на 200 коек для пациентов с внебольничной пневмонией. Прибывшие врачи будут помогать в нем. Мы очень им благодарны», — сказал Каратаев.

Дневные стационары в Бишкеке

Замминистра привел данные по количеству обращений на 5 июля в недавно открытые дневные стационары в четырех районах Бишкека:

Первомайский район — Дворец спорта имени Кожомкула

Развернуто 150 коек, за все время обратились 587 человек, из них 570 получили капельницу и необходимую помощь, 14 проконсультированы, 3 госпитализированы в стационар.

Ленинский район — ФОК «Газпром»

Развернуто 90 коек, за все время обратились 362 человека, все получили необходимую помощь.

Свердловский район ФОК имени Санатбаева в «Востоке-5»

Развернуто 150 коек, за все время обратились 265 человек, из них 122 получили необходимую помощь, 140 проконсультированы, 1 госпитализирован в стационар, 2 человека скончались, несмотря на оказанную помощь.

Октябрьский район «Бишкекпекарня» возле церкви в 12 мкр

Развернуто 140 коек, за все время обратились 520 человек, 503 получили необходимую помощь, 14 проконсультированы, 2 человека госпитализированы в стационар, 1 пациент скончался.

По данным Республиканского штаба, на 6 июля в стране зафиксирован 7691 случай заражения коронавирусом, из которых 2843 человека выписались с выздоровлением.

Сейчас в стационарах лечатся 625 пациентов с коронавирусной инфекцией, 22 из которых в реанимации.

4 131 человек из общего числа зараженных COVID-19 лечатся дома, а 92 пациента умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

С марта в Кыргызстане зафиксировано всего 195 случаев смерти пациентов с внебольничной пневмонией.

Минздрав перестал обновлять данные по количеству всех больных пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 4 июля. На тот момент в стационарах находились 2122 человека, 153 из которых в реанимации, а 496 в тяжелом состоянии.