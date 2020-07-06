Информагентство 24.kg со ссылкой на семью экс-депутата Алмамбета Шыкмаматова сообщили, что супруга политика — Жанара Турдакунова скончалась с диагнозом двусторонняя пневмония.
Сообщается также, что Турдакунова в течении пяти дней находилась в реанимации Национального госпиталя.
Информацию о смерти супруги политика подтвердил и бывший директор КТРК Илим Карыпбеков, написав об этом в своем твиттере.
Радио «Азаттык» со ссылкой лидера партии «Бир Бол» Алтынбека Сулайманова сообщило, что у Турдакуновой был коронавирус.
«Она заразилась коронавирусом, была в больнице. Говорили, что находится в тяжелом состоянии. Сегодня ее не стало», — сказал Сулайманов.
На 6 июля в Кыргызстане зарегистрировано 7 691 случаев заражения коронавирусом.
Из стационаров за все время по стране с выздоровлением выписаны 2 843 пациента. За время пандемии скончались 92 человека с коронавирусом.
За прошедшие сутки от пневмонии умерли 18 человек. Из них 8 по республике и 10 в Бишкеке. Всего с марта скончались 195 человек с пневмонией.
Минздрав напрямую не связывает волну пневмонии с коронавирусом, потому что у многих пациентов тест на COVID-19 показывает отрицательный результат.
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