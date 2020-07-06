Информагентство 24.kg со ссылкой на семью экс-депутата Алмамбета Шыкмаматова сообщили, что супруга политика — Жанара Турдакунова скончалась с диагнозом двусторонняя пневмония.

Сообщается также, что Турдакунова в течении пяти дней находилась в реанимации Национального госпиталя.

Информацию о смерти супруги политика подтвердил и бывший директор КТРК Илим Карыпбеков, написав об этом в своем твиттере.







Какой-то геноцид происходит. Многие близкие умирают, многие знакомые лежат в тяжелом состоянии либо дома, либо в реанимации. Только что умерла супруга Алмамбет Насыркановича. Четверо детей остались. — ilim karypbekov (@ilimkm) July 6, 2020

Радио «Азаттык» со ссылкой лидера партии «Бир Бол» Алтынбека Сулайманова сообщило, что у Турдакуновой был коронавирус.

«Она заразилась коронавирусом, была в больнице. Говорили, что находится в тяжелом состоянии. Сегодня ее не стало», — сказал Сулайманов.

На 6 июля в Кыргызстане зарегистрировано 7 691 случаев заражения коронавирусом.

Из стационаров за все время по стране с выздоровлением выписаны 2 843 пациента. За время пандемии скончались 92 человека с коронавирусом.

За прошедшие сутки от пневмонии умерли 18 человек. Из них 8 по республике и 10 в Бишкеке. Всего с марта скончались 195 человек с пневмонией.

Минздрав напрямую не связывает волну пневмонии с коронавирусом, потому что у многих пациентов тест на COVID-19 показывает отрицательный результат.

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