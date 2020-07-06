Бывшая консультантка минздрава Елена Баялинова сообщила о смерти заведующего отделением нейротравмы №2 Национального госпиталя Бектемира Мукамбетомурова 6 июля.

«После двухсторонней пневмонии ушел из жизни один из опытнейших специалистов здравоохранения Кыргызстана, врач-нейрохирург высшей категории Бектемир Мукамбетомуров», — написала она

Главврач Нацгоспиталя Акылбек Усупбаев сообщил «Клоопу», что у Мукамбетомурова был отрицательный тест на коронавирус.







По данным Баялиновой, сначала доктор лечился в Нацгоспитале, но потом из-за ухудшения состояния его перевели в частную клинику «Мемориал», в которой «есть прикроватный кислород». По ее словам, сейчас тело покойного врача находится в Нацгоспитале.

Смерти медработников

Минздрав официально заявляет, что на 6 июля только у трех умерших медработников был коронавирус:

Но кыргызстанцы в соцсетях сообщают о смертях медработников от пневмонии и от COVID-19.

Это только те случаи, о которых стало известно СМИ. Кыргызстанцы начали вести альтернативный список скончавшихся медиков.

В Кыргызстане пациентов с подтвержденным коронавирусом (у которых развивается пневмония) и пациентов с пневмонией, но с отрицательным тестом на вирус считают раздельно, тогда как во многих других странах все эти пациенты в одной статистике, ведь у них одинаковые или схожие симптомы и последствия для здоровья.

Минздрав сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умерли 18 человек с внебольничной пневмонией и 4 пациента с подтвержденным коронавирусом.

Всего с начала марта зафиксировано 195 смертей после пневмонии с неуточненным происхождением и 92 летальных исхода от осложнений, вызванных коронавирусом.

За сутки выявлено 314 новых случаев заражения COVID-19, из которых 50 среди медработников.

Всего за время пандемии коронавирус подтвердился у 1147 медицинских сотрудников, 503 медика выписались из стационаров с выздоровлением.

На 6 июля в стране выявлен 7691 случай заражения COVID-19.