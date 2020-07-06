Бывшая консультантка минздрава Елена Баялинова сообщила о смерти заведующего отделением нейротравмы №2 Национального госпиталя Бектемира Мукамбетомурова 6 июля.
«После двухсторонней пневмонии ушел из жизни один из опытнейших специалистов здравоохранения Кыргызстана, врач-нейрохирург высшей категории Бектемир Мукамбетомуров», — написала она
Главврач Нацгоспиталя Акылбек Усупбаев сообщил «Клоопу», что у Мукамбетомурова был отрицательный тест на коронавирус.
По данным Баялиновой, сначала доктор лечился в Нацгоспитале, но потом из-за ухудшения состояния его перевели в частную клинику «Мемориал», в которой «есть прикроватный кислород». По ее словам, сейчас тело покойного врача находится в Нацгоспитале.
Смерти медработников
Минздрав официально заявляет, что на 6 июля только у трех умерших медработников был коронавирус:
- Жузумкан Кокумбаева скончалась 2 мая;
- Альберт Исмаилов скончался 2 июня;
- Жамал Тазабекова скончалась 30 июня.
Но кыргызстанцы в соцсетях сообщают о смертях медработников от пневмонии и от COVID-19.
- 5 апреля скончался психиатр из Сузака, у него была пневмония;
- 3 июля скончалась неназванная 59-летняя медсестра, у нее был коронавирус;
- 2 июля от острой легочной недостаточности скончался Исхар Фунлоэр;
- 4 июля скончался экс-замминздрава Абдиманап Муратов, у него был коронавирус;
- 4 июля скончался 62-летний педиатр Эдиль Садыков, у него был коронавирус;
- 4 июля скончалась акушерка Зайда Терекбаева с подтвержденным коронавирусом.
Это только те случаи, о которых стало известно СМИ. Кыргызстанцы начали вести альтернативный список скончавшихся медиков.
В Кыргызстане пациентов с подтвержденным коронавирусом (у которых развивается пневмония) и пациентов с пневмонией, но с отрицательным тестом на вирус считают раздельно, тогда как во многих других странах все эти пациенты в одной статистике, ведь у них одинаковые или схожие симптомы и последствия для здоровья.
Минздрав сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умерли 18 человек с внебольничной пневмонией и 4 пациента с подтвержденным коронавирусом.
Всего с начала марта зафиксировано 195 смертей после пневмонии с неуточненным происхождением и 92 летальных исхода от осложнений, вызванных коронавирусом.
За сутки выявлено 314 новых случаев заражения COVID-19, из которых 50 среди медработников.
Всего за время пандемии коронавирус подтвердился у 1147 медицинских сотрудников, 503 медика выписались из стационаров с выздоровлением.
На 6 июля в стране выявлен 7691 случай заражения COVID-19.