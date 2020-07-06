Президент Сооронбай Жээнбеков 6 июля на заседании Совета безопасности порекомендовал Республиканскому штабу приостановить транспортное сообщение между областями и официально запретить различные массовые торжественные мероприятия. Он считает, что количество заражённых коронавирусом и больных с пневмонией увеличилось из-за снятия ограничений в стране.

«Когда на чашу весов были поставлены здоровье населения и экономическая безопасность, мы объявили карантин и терпеливо соблюдали режим чрезвычайного положения. После снятия этого режима резко возросла заболеваемость, и в результате коронавируса многие наши граждане страдают от пневмонии», — заявил Жээнбеков.

При этом президент добавил, что вопрос введения режима ЧП пока не рассматривается, но соблюдение санитарных правил и ограничений обязательно.







По данным Минздрава, только за прошедшие сутки в Кыргызстане скончались 18 человек с внебольничной пневмонией у которых тест на коронавирус был отрицательным, и 4 человека с подтвержденным коронавирусом.

Всего за время пандемии коронавируса в Кыргызстане умерли 195 человек с внебольничной пневмонией и 92 пациента с подтвержденным коронавирусом.

На 6 июля по республике зарегистрировано 7 691 случай заражения коронавирусом. Из них 2843 выписаны из больниц с выздоровлением.