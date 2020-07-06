В секретариате депутата парламента Бактыбека Турусбекова сообщили, что у него диагностирована двусторонняя пневмония.

«Состояние стабильное. Проходит соответствующее лечение вместе с супругой, находясь дома», — сообщает секретариат.

За сутки от пневмонии умерли 18 человек. Из них 8 по республике и 10 в Бишкеке. Всего с марта скончались 195 человек с пневмонией.







При этом минздрав напрямую не связывает волную пневмонии с коронавирусом, потому что у многих заболевших тест на COVID-19 отрицательный.

На 6 июля в Кыргызстане зарегистрировано 7 691 случаев заражения коронавирусом.

Из стационаров за все время по стране с выздоровлением выписаны 2 843 пациента. За время пандемии скончались 92 человека с коронавирусом.