Пресс-служба Министерства иностранных дел Кыргызстана сообщила, что 6 июля из города Соль-Илецк Оренбургской области России на родину вернулись 1 496 кыргызстанцев. Все они прибыли на автобусах, которые предоставили власти Кыргызстана.

В ведомстве отмечают, что возвращение кыргызстанцев было организовано благодаря властям Казахстана, которые открыли транзитный коридор.

«Однако мы убедительно призываем кыргызстанцев, находящихся на территории России, не следовать в сторону российско-казахстанской границы до ее открытия. Въезд иностранных граждан в Казахстан ограничен из-за ситуации с коронавирусом в мире», — заявили в МИДе.







Для исключения скопления людей на российско-казахстанской границе, МИД сообщает, что увеличил количество чартерных рейсов из России в Кыргызстан. Рейсы будет осуществляться на регулярной основе из Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга.

Ранее посольство Кыргызстана сообщало, что из Оренбургской области вывезли всех кыргызстанцев, которые застряли там из-за закрытия границ. Однако туда по-прежнему прибывают кыргызстанцы со всех областей России в надежде, что смогут оттуда уехать.

Власти Кыргызстана за время пандемии вывезли оттуда более двух тысяч человек. Некоторые из мигрантов жили в палаточном городке, который построили власти города пока прибывшие туда ждали отправки на родину.

Среди прибывших из Соль-Илецка Кыргызстанцев минздрав выявил больше 100 зараженных коронавирусом.

Соль-Илецк — город в Оренбургской области России, который граничит с Казахстаном. Туда стали прибывать кыргызстанцы со всей России, потому что появилась информация, что Казахстан откроет транспортный коридор для проезда в Кыргызстан.

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