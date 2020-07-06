Минздрав сообщил, что за прошедшие сутки зафиксировано 4 летальных исхода пациентов с COVID-19.
- Республиканская клиническая инфекционная больница — мужчина, 73 года;
- Ошская городская клиническая больница — мужчина, 53 года;.
- Токмокская территориальная больница — 1 мужчина 86 лет;
- Ысык-Атинская территориальная больница — 1 мужчина 41 года.
Всего за время пандемии скончались 92 человека с коронавирусом.
За сутки от пневмонии умерли 18 человек, из них 8 по республике и 10 в Бишкеке.
Всего с марта скончались 195 человек.
«К сожалению, эпидемиологическая ситуация остается сложной.Много нареканий. Много случаев внебольничной пневмонии», — сказал замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев.
Всего в стране, по официальным данным, коронавирусом заражен 7691 человек. При этом минздрав не озвучивает статистику по заболевшим пневмонией. Зачастую у граждан тест на коронавирус отрицательный, однако у них фиксируется пневмония по неустановленным причинам.