Минздрав сообщил, что за прошедшие сутки зафиксировано 4 летальных исхода пациентов с COVID-19.

Республиканская клиническая инфекционная больница — мужчина, 73 года;

Ошская городская клиническая больница — мужчина, 53 года;.

Токмокская территориальная больница — 1 мужчина 86 лет;

Ысык-Атинская территориальная больница — 1 мужчина 41 года.

Всего за время пандемии скончались 92 человека с коронавирусом.

За сутки от пневмонии умерли 18 человек, из них 8 по республике и 10 в Бишкеке.







Всего с марта скончались 195 человек.

«К сожалению, эпидемиологическая ситуация остается сложной.Много нареканий. Много случаев внебольничной пневмонии», — сказал замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев.

Всего в стране, по официальным данным, коронавирусом заражен 7691 человек. При этом минздрав не озвучивает статистику по заболевшим пневмонией. Зачастую у граждан тест на коронавирус отрицательный, однако у них фиксируется пневмония по неустановленным причинам.