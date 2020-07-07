На ютуб-канале «Аял, адеп, ислам» («Воспитание, женщина, ислам») появилось видео-интервью с Дилрабо Мурзахмедовой, которую истязал муж в Сузакском районе Джалал-Абадской области.

В своем интервью Дилрабо рассказала подробности того инцидента и заявила, что простила мужа. Также она сказала, что никто не заставлял ее писать встречное заявление, а ее муж — «хороший человек». «Клооп» сделал пересказ интервью.

«Он был сильно зол»

По словам Дилрабо, ссора началась из-за того, что она на один день опоздала домой с «суннот-тоя» (мероприятие, на котором отмечают обрезание мальчиков), который проходил в Оше. Женщина рассказала, что у нее села батарея на телефоне, когда звонил муж и из-за этого он «сильно рассердился».







«Изначально мы собирались поехать с мужем, но он передумал и остался дома. Утром я приготовила каттама (сдобные слоеные лепешки) и плов. Мы позавтракали и я вышла в путь. После этого я опоздала на один день, все это время в пути телефон был отключен. Ссора вышла из-за этого. Мой муж три дня был дома один, работал в поле, проголодался и был сильно зол», — рассказала Дилрабо.

Именно поэтому муж Дилрабо повесил на ее плечи две шины с набитыми камнями и связал сзади ее руки. Далее он начал поливать ее водой и бить по лицу. Все это снималось на видео, которое потом было опубликовано в соцсетях.

По заключению судмедэкспертов, пострадавшей был причинен «легкий вред здоровью, вызвавший кратковременное расстройство здоровья».

После случившегося Дилрабо обследовали в больнице и назначили уколы, но, несмотря на это, женщина считает, что ее здоровью «не был нанесен вред».

«Иногда бывали ссоры»

До этого пострадавшая рассказывала, что таких конфликтов в семье раньше не было. В интервью другим СМИ Дилрабо говорила, что ее муж раньше «не бил так сильно».

«Ну, иногда были ссоры, но до такой степени не доходило. Раз в год. Тогда все длилось минут десять, потом он остановился. Наверное люди думают, что это длилось час-два. За 10 минут произошло немыслимое», — сказала она.

Дилрабо сказала, что ее муж «не такой плохой, как думают люди» — она простила его. По мнению пострадавшей, истязание произошло из-за того, что ее мужа «бес попутал».

«После того случая люди стали ненавидеть моего мужа. Но на самом деле мой муж не такой человек. Он хороший человек, высокообразованный. Был бы он плохим, я говорила бы другие вещи. Мы уже 26 лет живем вместе. У нас есть сын, мы собираемся его женить, внуков воспитывать. Я его уже тогда простила, мы будем жить вместе и жить хорошо», — рассказала Дилрабо.

Сделала вид, что простила

Руководительницы кризисных центров до этого рассказывали «Клоопу», что в реальности женщины никогда не прощают мужей, склонных к насилию.

По их словам, женщины лишь делают вид, что простили мужей, потому что им придется и дальше жить с домашним агрессором. Это объясняется тем, что жены агрессоров финансово зависимы от них и не верят, что смогут жить самостоятельно.

«Главная причина встречных заявлений — это влияние наших жизненных условий. Женщины никогда не прощают, могут сделать вид, потому что вынуждены потом жить вместе. На самом деле, возможно, они на всю жизнь теряют тепло к своим мужьям. Но они все равно вынуждены идти на это», — сказала руководительница кризисного центра «Ак-Журок» Дарика Асилбекова.

Также большинство женщин переживают за будущее своих детей и вынуждены вновь сходиться со своими мужьями.

«В большинстве случаев они думают о будущем своих детей — они не хотят, чтобы дети слышали: “Из-за твоей мамы посадили твоего отца” и пишут встречные заявления. Они не думают о себе», — сказала руководительница реабилитационного центра «Каниет» Гулмайрам Аттокурова.

Муж Дилрабо был осужден на 2 года условно по статье «Истязание» и выпущен в зале суда.