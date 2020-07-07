На брифинге 7 июля премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов рассказал, что правительство начало вводить изменения по недавно принятым поправкам в закон «О статусе медицинского работника». По словам Боронова, к заработной плате медработников будут сделаны надбавки в 25-30%.

Премьер-министр пояснил, что, к примеру, медикам, работающим в инфекционных отделениях, реанимации, вирусологических лабораториях, обсерваторах или в мобильных бригадах в день будут платить не по 2 300 сомов, а по 3 000 сомов.

Вместе с этим предлагается сократить срок нахождения в изоляции после работы с больными коронавирусом с 14 до 7 дней. За время изоляции врачу будут оплачивать 900 сомов в день. В итоге 29 дней медик будет получать 72 тысячи сомов, а не 47 тысяч как раньше.







«Такое же повышение размера доплат будет для медработников в санитарно-карантинных пунктах, блокпостах, в службах скорой помощи», — сказал Боронов.

Также, по словам главы правительства, в Бишкеке и Чуйской области начался прием врачей на контрактной основе с зарплатой до 70 тысяч сомов. Боронов сказал, что медиков обеспечат питанием, проживанием и СИЗами.

«Приходите и помогите вашим коллегам. Нам очень необходимы врачи-пульмонологи, терапевты, реаниматологи, кардиологи, инфекционисты. Также хочу еще раз выразить глубокую благодарность нашим медицинским работникам – вы настоящие герои», — сказал он.

Ранее 2 июля премьер-министр Кубатбек Боронов, отвечая на вопрос о несвоевременных выплатах врачам говорил, что все медики получат свои зарплаты за июнь до 10 июля. Боронов тогда добавил, что «все выплаты идут бесперебойно».

Однако издание Kaktus.Media в тот же день сообщило о том, что в их редакцию после заявления премьер-министра обратились медики, которые опровергли слова Боронова.

Врачи жаловались как на урезание зарплат, так и на то, что ее вовсе не получали. Медики также жаловались и на урезание надбавок минздравом, которые им не выдавали за переработки во время пандемии.