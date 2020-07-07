Премьер-министр Кубатбек Боронов на брифинге 7 июля заявил, что в Кыргызстане ухудшается ситуация из-за роста числа больных с пневмонией. По его словам, граждане заболевают пневмонией вследствие заражения коронавирусной инфекцией.

«Эпидемиологическая ситуация в республике остается крайне тяжелой. На протяжении нескольких последних дней ежедневно по стране выявляется более 300 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Ситуация еще более усугубилась с ростом количества лиц с внебольничной пневмонией, которая является следствием заболевания коронавирусной инфекцией», — заявил Боронов.

Однако минздрав до сих пор ведёт раздельный учет пациентов с COVID-19 и пневмонией. Картина выглядит следующим образом (данные на 7 июля):

Число смертей с подтверждённым коронавирусом — 99 человек;

Число смертей с пневмонией (у которых тест на коронавирус был отрицательным) — 224 человека.

Во многих других странах все эти пациенты в одной статистике, ведь у них одинаковые или схожие симптомы и последствия для здоровья.

На 7 июля в Кыргызстане зафиксирован 8141 случай заражения COVID-19. При этом минздрав не озвучивает статистику по заболевшим пневмонией. Зачастую у граждан тест на коронавирус отрицательный, однако у них фиксируется пневмония по неустановленным причинам.