Пресс-служба Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (финпол) сообщила, что начато несколько досудебных производства в отношении руководителей крупных фармкомпаний Кыргызстана.

По данным финпола, после проведенных рейдов по аптекам страны стало известно, что поставщики повышают цены на лекарства. В ходе рейда сотрудники ведомства выявили завышение цен на популярные препараты.

Подорожали системы для капельниц, физрастворы и кислородные подушки, некоторые антибиотики (левофлоксацин, цефтриаксон), жаропонижающие (парацетамол) и противовирусные препараты (арбидол, эргоферон) и так далее.







«С заявлением обратились граждане, а также общественные организации “Общество против коррупции” и “Центр инициативной молодежи”, которыми также были указаны факты завышения цен и создание искусственного дефицита лекарств со стороны крупных фармкомпаний», — сообщили в Финполе.

Все факты зарегистрировали в ЕРПП по статье «Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации» Уголовного кодекса Кыргызстана.

Ведомство планирует найти всех «зачинщиков», создающих искусственный дефицит и завышающих цены.

Финпол также намерен публиковать названия фармкомпаний и аптек, которые будут замешаны в нарушениях.