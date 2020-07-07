Начальница управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова 7 июля на брифинге сообщила, что за прошедшие сутки скончались два медработника, у которых был коронавирус.

Заместитель главного врача Центра санитарно-эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний по городу Ош Артыкбай Эралиев скончался 6 июля. В минздраве подтвердили, что у него был коронавирус.

«Приносим искренние соболезнования семье Артыкбая Эралиевича, близким и его коллегам», — написал пресс-секретарь мэрии Оша Азамат Абсаттаров.







Эралиев был главным санитарным врачом Ошской области.

Также сообщили, что скончался врач-педиатр Иссык-Кульской областной больницы, у которого был коронавирус.

В пресс-службе Минздрава пояснили, что это Эдиль Садыков, заведующий отделением общей педиатрии в Иссык-Кульской областной больнице, который скончался 4 июля.

«ПЦР не был подтвержден. ПЦР положительный сегодня выслали», — сообщили в пресс-службе.

По состоянию на 7 июля 1225 медработников заразились коронавирусом, из них выздоровели 515 медиков.

Официально минздрав признал, что умерли только 5 медиков с коронавирусом. Но кыргызстанцы в соцсетях сообщают о большем количестве смертей медработников с пневмонией или коронавирусом.

В Кыргызстане пациентов с подтвержденным коронавирусом (у которых развивается пневмония) и пациентов с пневмонией, но с отрицательным тестом на вирус считают раздельно, тогда как во многих других странах все эти пациенты в одной статистике, ведь у них одинаковые или схожие симптомы и последствия для здоровья.

Медикам, заразившимся коронавирусом во время работы, положена единовременная компенсация в размере 200 тысяч сомов, а семьям погибших медиков государство должно выплачивать по миллиону сомов. Решение о выплате принимает специальная комиссия на основании расследования обстоятельств заражения.