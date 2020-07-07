Премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании Республиканского штаба 7 июля дал поручения властям в регионах увеличить запасы медицинских препаратов, подготовить медицинский персонал и больницы для больных с коронавирусом. Он заявил, что местные власти не должны допустить «повторения ситуации» с нехваткой врачей и мест как в больницах в Бишкеке.

«В Бишкеке из-за большого числа заболевших больницы быстро заполняются, а в стационарах не хватает медицинского персонала. Поэтому, региональные власти заранее должны быть готовы к возможному увеличению числа граждан с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией. Нельзя допустить повторения ситуации, наблюдаемой сейчас в столице», — заявил Боронов.

Премьер добавил, что местные власти должны подготовить медицинские препараты с расчётом на каждого жителя регионов. Особое внимание, по его мнению, нужно уделить фельдшерско-акушерским пунктам, которые имеются в каждом селе.







«Во многих из них лекарственных средств недостаточно. […] При первых признаках ухудшения самочувствия каждый гражданин должен обратиться в местный ФАП, где ему предоставят квалифицированную медицинскую помощь. Нельзя допускать ухудшения состояния организма. Тяжелобольных пациентов следует сразу направлять в районную или областную больницу», — отметил Боронов.

С начала июля из-за увеличения количества больных с COVID-19 и пневмонией в Кыргызстане разворачиваются дополнительные койко-места для лечения больных. Их открывают не только власти, но и бизнесмены, которые выделяют свои отели и другие большие площадки для организации «дневных стационаров», чтобы помочь больным. Но этих мест всё равно не хватает.

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Кыргызстане скончались 29 человек с внебольничной пневмонией у которых тест на коронавирус был отрицательным, и 7 человек с подтвержденным коронавирусом.

Всего за время пандемии коронавируса в Кыргызстане умерли 224 человека с внебольничной пневмонией и 99 пациентов с подтвержденным COVID-19.

На 7 июля по республике зарегистрирован 8141 случай заражения коронавирусом, при этом 2916 человек выписаны из больниц с выздоровлением.