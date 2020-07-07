Экс-спикер и действующий депутат парламента Чыныбай Турсунбеков умер в ночь с 6 на 7 июля в реанимации Нацгоспиталя. У него была двусторонняя пневмония. О его смерти сообщили сразу три издания – Kaktus.Media, 24.kg и «АКИпресс» – со ссылкой на источники в парламенте и на других депутатов.

Сообщение о кончине политика подтвердили «Клоопу» в пресс-службе парламента.

Издание Kaktus.Media 5 июля сообщило, ссылаясь на депутатов парламента, что 59-летний политик Чыныбай Турсунбеков в тяжелом состоянии. Источники журналистов сообщили, что политик уже несколько дней находится на аппарате ИВЛ.







Тогда глава пресс-службы парламента Ибрагим Нуракун уулу подтвердил, что экс-спикер болен, но опроверг информацию о его тяжелом состоянии.

«Я только что переговорил с его супругой. Все его показатели жизнедеятельности в порядке: давление, температура, сатурация. Чыныбай Акунович поддерживает связь со своей семьей. По прогнозам врачей, в самое ближайшее время он будет отключен от аппарата ИВЛ и переведен на амбулаторное лечение. Общее состояние хорошее и стабильное», – сообщил он на своей странице в фейсбуке.

Уважаемые коллеги, информация о том, что экс-спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков находится в тяжёлом состоянии, не… Publicerat av Ibraim Nurakun Uulu Söndag 5 juli 2020

По его словам, ПЦР-тест на коронавирус у Турсунбекова показал отрицательный результат.

Чыныбай Акунович Турсунбеков родился 15 октября 1960 года в селе Жан-Булак Нарынской области. Получив высшее филологическое образование, он стал старшим редактором редакции политической литературы издательства «Кыргызстан», а также вел преподавательскую деятельность на факультете кыргызской филологии и журналистики в КГНУ.

С 1997 по 2010 год Турсунбеков был генеральным директором ЗАО «Акун» и ОАО «Бишкекский мелькомбинат». В 2010 году был избран депутатом парламента и на протяжении V и VI созыва был лидером парламентской фракции СДПК и коалиции большинства.

В 2003 году был награжден медалью «Данк» за особые заслуги в развитии экономики Кыргызстана

В апреле 2016 года избран торага Жогорку Кенеша. Он лишился этого поста после того, как объявил, что будет участвовать на выборах президента от партии СДПК. Однако президент Алмазбек Атамбаев заявил тогда, что на съезде партии его кандидатуру не утверждали и позже публично поддержал Сооронбая Жээнбекова. На пост спикера вместо Турсунбекова избрали депутата Дастана Джумабекова.