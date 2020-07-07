Депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов опубликовал пост, в котором он рассуждает о коррупционерах и их вине за «разрушенную медицину». Икрамов призвал коррупционеров «вытащить спрятанные богатства», потратить их на борьбу с коронавирусом.

«Пришло время коррупционеров! Ваши деньги, выведенные в оффшоры и которые вы скрываете, потратьте на здоровья народа. Профинансируйте систему здравоохоранения, которая находится в плачевном состоянии — купите лекарства, препараты, кислородные [концентраторы]. Иначе будете прокляты народом. Из-за вас была разрушена медицина, миллиарды долларов ушли в ваши карманы. Когда только началась пандемия [коронавируса] президент России Путин сказал российским богачам: “Я знаю, как вы разбогатели. Пришло время делиться с народом”. Ваше время тоже пришло — настало время делиться награбленным за 30 лет с народом!» — написал Икрамов.

Икрамов опубликовал этот пост спустя несколько дней после того, как переболел коронавирусом. Официально известно, что еще четыре депутата парламента заражены коронавирусом.







В ночь с 5 на 6 июля скончался действующий депутат парламента и экс-спикер Чыныбай Турсунбеков. У него была двусторонняя пневмония, тест на коронавирус был отрицательным.

Также у депутатов Бактыбека Турусбекова и Жылдыз Мусабековой обнаружили пневмонию, но результаты на COVID-19 у них отрицательные.

Жылдыз Мусабекова была переведена в реанимацию. До этого народная избранница жаловалась, что к ней не приезжает скорая. У Бактыбека Турусбекова состояние «стабильное».

Официально на 7 июля в стране подтвержден 8141 случай заражения коронавирусом. При этом резко выросло количество больных с пневмонией, однако тесты на коронавирус у них отрицательные.

При этом зафиксировано 99 смертей пациентов с коронавирусом и 224 человека с пневмонией неустановленной причины.