На портале Государственных закупок Центральная избирательная комиссия опубликовала тендер на 21,1 миллион сомов.

Согласно конкурсной заявке, ЦИК планирует закупить услуги транспортировки баннеров, раздаточных материалов, оборудования и канцелярских товаров из территориальных избирательных комиссий (ТИК) в участковые избирательные комиссии (УИК). Работы должны быть выполнены в период с 1 августа по 6 октября 2020 года.

В пресс-службе ЦИК подтвердили «Клоопу», что тендер был объявлен к предстоящим выборам в парламент, которые назначены на 4 октября. В Центризбиркоме добавили, что в ближайшее время пройдет брифинг, на котором будет дана подробная информация о предстоящих выборах в Жогорку Кенеш и подготовке к ним.







Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент на 4 октября.

Правительству поручили выделить средства на проведение выборов согласно смете, которую утвердит ЦИК. В сентябре 2019 года правительство заложило на парламентские выборы больше 1,2 миллиардов сомов. Однако из-за пандемии все статьи бюджета были сокращены и на выборы в Жогорку Кенеш планируется потратить 560 млн сомов.

На время подготовки и проведения выборов правительство должно будет обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность. Кабмин также окажет Центризбиркому помощь в обеспечении кибербезопасности.

Генпрокуратуре поручено обеспечить соблюдение Конституции и всех законов. А главам местных администраций и мэрам Бишкека и Оша оказать содействие по формированию списков избирателей.

Снижение избирательного порога

Ранее президент подписал поправки в закон «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша». Теперь избирательный порог на выборах снижен с 9 до 7 процентов.

Это значит, что на выборах в парламент партиям нужно будет набрать не менее 7% от общего числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании, а не 9%, как это было ранее.