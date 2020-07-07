Родственники и коллеги экс-спикера и депутата парламента Чыныбая Турсунбекова проводили его в последний путь 7 июля. Он умер в ночь с 6 на 7 июля в реанимации Нацгоспиталя. У него была двусторонняя пневмония. Турсунбекова похоронили на Ала-Арчинском кладбище в Бишкеке.

Выразить соболезнования родным политика приехали его коллеги. Среди них спикер парламента Дастан Джумабеков, заменивший на этом посту покойного, однопартийцы Турсунбекова — депутаты Дастан Бекешев, Торобай Зулпукаров и экс-нардеп Турсунтай Салимов. Также похороны посетили вице-премьер министр Эркин Асрандиев, у которого недавно подтвердили коронавирус и замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев.

Фото: «АКИпресс» Фото: «АКИпресс» Фото: «АКИпресс» Фото: «АКИпресс» Фото: «АКИпресс» Фото: «АКИпресс»

На похороны собралось много людей, несмотря пандемию коронавируса и заявления главы государства Сооронбая Жээнбекова о том, что массовые мероприятия — это «злоупотребление по отношению к здоровью нации» и «наплевательское отношение к труду медиков».







О смерти Турсунбекова стало известно 6 июля. Издание Kaktus.Media 5 июля сообщило, ссылаясь на депутатов парламента, что 59-летний политик Чыныбай Турсунбеков находится в тяжелом состоянии. Источники журналистов сообщили, что политик уже несколько дней находится на аппарате ИВЛ.

Тогда глава пресс-службы парламента Ибрагим Нуракун уулу подтвердил, что экс-спикер болен, но опроверг информацию о его тяжелом состоянии.

«Я только что переговорил с его супругой. Все его показатели жизнедеятельности в порядке: давление, температура, сатурация. Чыныбай Акунович поддерживает связь со своей семьей. По прогнозам врачей, в самое ближайшее время он будет отключен от аппарата ИВЛ и переведен на амбулаторное лечение. Общее состояние хорошее и стабильное», – сообщил он на своей странице в фейсбуке.

По его словам, ПЦР-тест на коронавирус у Турсунбекова показал отрицательный результат.

По данным минздрава, в Кыргызстане за прошедшие сутки от пневмонии умерли 29 человек. Всего за время пандемии скончались 224 пациента с пневмонией неуточненного происхождения.

При этом минздрав не озвучивает статистику по заболевшим пневмонией. Зачастую у граждан тест на коронавирус отрицательный, однако у них фиксируется пневмония по неустановленным причинам.

Похороны второго экс-спикера

Это второй экс-спикер, умерший во время пандемии. Политик Мукар Чолпонбаев умер 24 мая от осложнений, вызванных коронавирусом.

На его похоронах 25 мая, несмотря на запрет массовых мероприятий и приказ минздрава о том, что на погребении зараженных COVID-19 могут присутствовать только близкие, собралось много людей. Среди них были спикер Джумабеков, глава аппарата президента Досалы Эсеналиев и министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

Позже глава минздрава заявил, что не мог не пойти на похороны Чоплонбаева, потому что это «человеческое отношение».

Достижения Турсунбекова

Чыныбай Акунович Турсунбеков родился 15 октября 1960 года в селе Жан-Булак Нарынской области. Получив высшее филологическое образование, он стал старшим редактором редакции политической литературы издательства «Кыргызстан», а также вел преподавательскую деятельность на факультете кыргызской филологии и журналистики в КГНУ.

С 1997 по 2010 год Турсунбеков был генеральным директором ЗАО «Акун» и ОАО «Бишкекский мелькомбинат». В 2010 году был избран депутатом парламента и на протяжении V и VI созыва был лидером парламентской фракции СДПК и коалиции большинства.

В 2003 году был награжден медалью «Данк» за особые заслуги в развитии экономики Кыргызстана

В апреле 2016 года избран торага Жогорку Кенеша. Он лишился этого поста после того, как объявил, что будет участвовать на выборах президента от партии СДПК.

Однако президент Алмазбек Атамбаев заявил тогда, что на съезде партии его кандидатуру не утверждали и позже публично поддержал Сооронбая Жээнбекова.

На пост спикера вместо Турсунбекова избрали депутата Дастана Джумабекова.