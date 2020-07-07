Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что 6 июля во временном стационаре умер один человек.По данным мэрии, дневными стационарами уже воспользовались 3 тысячи 436 человек.

«Болеющих принимают 32 врача, 13 ординаторов, 63 медсестры, санитары и волонтеры», — сообщили в мэрии.

При поддержке частного сектора в каждом стационаре мэрии установлены кислородные концентраторы:







Стационар во дворце спорта им.Кожомкула — 10;

Стационар ФОК «Газпром» — 8;

Стационар в Востоке-5 — 10;

Стационар МП «Бишкекпекарня» — 9.

В муниципалитете добавили, что дневные стационары не предназначены для тяжелобольных пациентов и туда могут принять только пациентов с легкой формой ОРВИ, где им предоставят капельницу и медицинскую консультацию.

Дневные стационары работают каждый день с 8 утра до 20:00 вечера.

Смерть в стационарах

Ранее в дневных стационарах умерли три человека. Один человек умер в стационаре Октябрьского района и двое в Свердловском районе.

Из-за нехватки мест в больницах, заполненных больными коронавирусом и пневмонией, в дневные стационары стали привозить тяжелых больных, которым в тех условиях помочь сложно.

Как сообщает Kaktus.Media, первым скончавшимся был тяжело больной пожилой мужчина с туберкулезом, которого привезли в стационар Октябрьского района.

«Ему не оказывали медицинскую помощь дома. Когда ему стало плохо, родственники привезли его в дневной стационар», — пишет издание.

Людей в тяжелом состоянии доставили и в стационар в Свердловском районе — известно как минимум о трех таких случаях. Двое из привезенных — мужчина 52 лет и женщина старше 60 — скончались.

По да­нным минздрава в Кыргызстане на 7 июля зафиксировано 8 141 случай заражения коронавирусом. В стационаре на лечении находятся 602 пациента. За время пандемии от COVID-19 вылечили 2 916 пациентов. Умерли с диагнозом коронавирус 99 человек.

От пневмонии с марта по всей республике умерли 224 человека.