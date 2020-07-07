Депутатка Эльвира Сурабалдиева на своей странице в фейсбуке раскритиковала действующие алгоритмы минздрава, по которым ведётся лечение и учёт больных с пневмонией и COVID-19. По её словам, ситуация в стране только ухудшается и с каждым днём растёт число больных и умерших с пневмонией.

«Вначале требовали ПЦР-тесты для госпитализации больного, и без положительного анализа на COVID-19 его не принимали в больницы. Эти больные, лежа дома заражали еще близких, и тех, кто их привозил-увозил, и так по кругу. Сколько людей умерло, не получив медпомощь вовремя? Алгоритмы, видите ли, такие были приняты минздравом», — пишет депутатка.

Сурабалдиева возмущена тем, что минздрав всё ещё ведёт раздельный учет больных с пневмонией и COVID-19, когда в других странах все эти пациенты в одной статистике.







«Согласно алгоритму минздрава, если [у больного с пневмонией] тест ПЦР на COVID-19 отрицательный, значит коронавируса у него нет. […] Вопрос, который я в очередной раз задаю ответственным лицам и не получаю ответа: зачем вы разделяете смерти от COVID-19 (с положительным ПЦР) от пневмоний (с отрицательным ПЦР)? Внебольничная пневмония — это и есть осложнения от COVID-19», — возмущается депутатка.

По её словам, это приводит к тому, что, устраивая похороны человеку, у которого врачи не подтвердили коронавирус, родственники продолжают заражаться, не зная об этом.

«Когда хоронят тех, кто умер от пневмонии, им разрешают соблюдать обычный похоронный ритуал — омовение, сбор большого количества людей, и так далее, что принято по нашим обычаям. И люди там заражаются. Особенно старшее поколение, у которого риски заболеть выше. Штаб, меняйте алгоритмы, причем срочно! Вы способствуете распространению болезни в регионах, куда везут хоронить ушедших», — отмечает Сурабалдиева.

Она считает, что на правительстве лежит большая вина из-за увеличения количества смертей больных с пневмонией и COVID-19.

«Прошу минздрав поменять алгоритмы — не разделять болеющих COVID-19 от внебольничной пневмонии. Ваша бюрократия уже похоронила немало наших граждан, закрыв перед ними двери больниц. Пожалуйста, не рискуйте жизнями оставшихся», — заключила депутатка.

Согласно алгоритму минздрава, в Кыргызстане положено считать раздельно пациентов с подтвержденным коронавирусом (у которых развивается пневмония) и пациентов с пневмонией, но с отрицательным тестом на вирус.

Только 7 июля на брифинге премьер-министр Кубатбек Боронов заявил, что внебольничная пневмония является следствием заболевания коронавирусной инфекцией.

Ситуация на 7 июля в Кыргызстане выглядит следующим образом:

Число смертей с подтвержденным коронавирусом — 99 человек;

Число смертей с пневмонией (у которых тест на коронавирус был отрицательным) — 224 человека.

Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в стране 8141. При этом минздрав не озвучивает статистику по заболевшим пневмонией.