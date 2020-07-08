Арендаторы бутиков в «Бета Сторес 2» на юго-востоке Бишкека жалуются на администрацию торгового центра.

«Все сотрудники/арендаторы болеют у нас нету возможности выходить и работать, на что руководство ТЦ грозится взымать с нас штраф за каждый закрытый день по 1000с, в то время как у нас даже нету средств платить текущую аренду, так как люди не посещают ТЦ», — говорят арендаторы.

Они жалуются на пени и штрафы, которыми их пугает администрация.







«Помимо прочего, руководство Беты не сделали никому скидок за арендную плату как другие ТЦ. А во время ЧП (карантин март-апрель) не давали доступ к своему же товару! Хотя по указу правительства мы имели полное право реализовывать свой товар через онлайн площадки!» — сообщили они.

Арендаторы просят СМИ поднять вопрос о необходимости закрытия всех торговых центров в Бишкеке — по их словам их коллеги из других ТЦ также об этом просят.

А арендаторы рынка «Орто-Сай», расположенного рядом с ТЦ «Бэта Сторес 2», написали обращение на имя мэра Бишкека Азиза Суракматова.

Они сообщили, что после окончания карантина их продажи снизились и полученного дохода не хватает даже для оплаты аренды за место на рынке.

«Денег, заработанных нами за июнь месяц, не хватает даже на то, чтобы оплатить аренду и налоги! А ведь у многих из нас есть кредиты, кто-то снимает квартиру, есть матери-одиночки, которым элементарно нечем кормить детей!» — написали они.

Они рассказали, что после ограничения на движение транспорта покупателей нет и продажи снизились на 90%.

«Посетители, как может показаться со стороны, ходят по рынку, но они ничего не покупают, только подвергают опасности заражения себя и нас, работников рынка!» — жалуются арендаторы рынка.

Они потребовали закрыть Орто-Сайский рынок на карантин и приостановить все выплаты за аренду контейнеров, земельный налог, патенты.

«Если наше требование не будет выполнено, мы сами закроемся на карантин! Никаких выплат за аренду контейнера, земельного налога и патента на ИТД мы платить не будем! Если наше правительство не желает заботиться о нас, своих гражданах, мы позаботимся о себе и остальных людях сами!» — сообщили они.

После их обращения в паблике «Сейчас.kg» была опубликована информация о том, что до 20 июля арендаторы вещевого рынка «Орто-Сай» добровольно уходит на карантин.

В мэрии Бишкека ответили, что обращения арендаторы должны отправить в общий отдел, чтобы их там зарегистрировали и передали вышестоящей инстанции.

Какие рынки и ТЦ уже закрылись?

Торговый центр «Дордой Плаза» выпустил объявление, что закрывается на карантин до 19 июля.

Тем не менее в центре будут продолжать работу расположенные там гипермаркет «Фрунзе», аптека «Неман» и «Демир банк».

Также закроются ТЦ «Азия Молл», ЦУМ, «Технопарк», но аптеки, парковки, банки и супермаркеты, расположенные там, продолжат работу.

В мэрии Бишкека не смогли ответить, какие еще рынки и ТЦ уже закрыты или будут закрыты и порекомендовали обратиться в акимиаты — те оказались недоступными.