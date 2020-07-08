На брифинге 8 июля глава управления общественного здравоохранения Айнура Акматова сообщила, что среди медработников выявили 62 новых случая заражения COVID-19:

Бишкек – 23;

Чуйской области – 16;

Ош – 9;

Ошской области – 1;

Нарынской области – 3;

Иссык-Кульской области – 1;

Джалал-Абадской области – 6;

Баткенской области – 3.

Из стационаров с выздоровлением выписали семь медработников. За время пандемии среди медиков выявили 1 287 случаев заражения COVID-19. С выздоровлением за все время выписали 522 медработника.

Смерти медиков

Официально минздрав признал, что погибли три медика с коронавирусом.







Но кыргызстанцы в соцсетях сообщают о смертях медработников от пневмонии и от COVID-19.

Это только те случаи, о которых стало известно СМИ. Кыргызстанцы начали вести альтернативный список скончавшихся медиков.

В Кыргызстане пациентов с подтвержденным коронавирусом (у которых развивается пневмония) и пациентов с пневмонией, но с отрицательным тестом на вирус считают раздельно, тогда как во многих других странах все эти пациенты в одной статистике, ведь у них одинаковые или схожие симптомы и последствия для здоровья.

Медикам, заразившимся коронавирусом во время работы, положена единовременная компенсация в размере 200 тысяч сомов, а семьям погибших медиков государство должно выплачивать по миллиону сомов. Решение о выплате принимает специальная комиссия на основании расследования обстоятельств заражения.