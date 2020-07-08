Фото: Алена Хоменко

Журналистка Алена Хоменко опубликовала 7 июля фото переполненной комнаты, где на каждой, рассчитанной на одного человека, кровати, спали по два медика.

«Друзья, вот в таких условиях пребывают наши врачи в обсервации в Иссык-Кульской областной больнице. Там просто нет мест, чтобы вместить всех контактных. Сейчас будем решать вопрос о переводе хотя бы части людей в другое место», — объясняла она.

В тот же день журналистка начала искать места для врачей в гостевых домах Каракола.







«Все спят по двое на одной кровати. В одной палате находится по 8-10 человек. Это кошмар. Нужно срочно им помочь. Наши врачи и так сутками дежурят возле больных, носят эти неудобные костюмы и маски, и теперь у них нет возможности даже нормально отдохнуть. Очень прошу оказать им поддержку. Мы со своей стороны постараемся помочь с питанием. Чистоту и порядок гарантируем», — сообщила она.

В Минздраве «Клоопу» ответили, что с размещением врачей «решают».

«Это прикол, места есть»

Директор больницы Токтобай Маанаев ответил журналистам 24.kg. По его словам, фото — это «прикол», а «врачи не испытывают нехватку мест в обсервации».

«Согласно алгоритму Минздрава, медицинский персонал, который отработал свою смену, отправляется на домашнюю изоляцию после сдачи тестов. В красной зоне работают 12 человек в одной смене, после они уходят на домашнюю самоизоляцию. Если у них обнаружат COVID-19, то для медиков предусмотрено 50 коек, из них под обсервацию — 10. Сейчас инфицированных среди медперсонала больницы нет. Врачи не испытывают нехватку мест в обсервации», — сказал Токтобай Маанаев.

Тем временем депутат местного кенеша Азамат Айтбаев сообщил о переполненности самой больницы.

«В Караколе вся больница переполнена. Больных не принимают, написали список лекарств и сказали самим дома лечиться», — написал он в твиттере и попросил бишкекчан не приезжать в регион, опасаясь усугубления ситуации. Маанаев на момент публикации материала оказался недоступным для комментариев и не смог подтвердить или опровергнуть слова депутата.

О переполненности больниц на Иссык-Куле рассказывает и правозащитница Динара Ошурахунова. Она рассказала об очередях в больницу города Балыкчи — и опубликовала видео.

Я увидела наконец-то это видео про Балыкчы. Сразу скажу. Очередь появилась вчера, потому что со вчера поликлиника закрыла двери. из-за нехватки медиков, болеют. Плюс безопасный режим. Парня повели в Скорую, она находится на задней стороне. pic.twitter.com/RWlWy8YyLi — Dinara (@DinaraOM) July 7, 2020

А в пабликах в соцсетях рассказывают о нехватке медаппаратуры в городе Чолпон-Ата. По информации «Азаттыка», в больницах этой области есть 193 кислородных концентратора, но 34 из них не работают, и 45 аппаратов ИВЛ, из которых не работают 13.

Ранее в полпредстве правительства в области сообщили, что эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная, но может обостриться. «Врачи сказали, что даже в случае закрытия области, после ее открытия может быть пойти вторая волна, и новых случаев будет еще больше. Поэтому мы решили обратиться к жителям с просьбой приостановить поездки из одного района в другой и в другие регионы», — отметили местные власти.

На 8 июля в Иссык-Кульской области зафиксировали 24 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом. Всего в области было более 250 случаев с подтвержденным коронавирусом — из них выздоровели 36 пациентов, а два человека скончались.

При этом, в стране наблюдается волна внебольничной пневмонии, которую власти уже признали последствием коронавирусной инфекции. Однако минздрав не озвучивает данные по больным с пневмонией по областям. Известно лишь, что с марта по 8 июля скончались 268 человек.