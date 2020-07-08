В отношении владельца ресторана «Баястан» в Кара-Суйском районе Ошской области начато досудебное производство — в его заведении проводили праздничные мероприятия, хотя сейчас это запрещено. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ошской области.

До этого корреспондентка издания «Турмуш» опубликовала видео с одного из тоев в ресторане. Стоящие перед входом люди не дали ей пройти внутрь. Один из них сказал журналистке, что «подобные мероприятия проходят и в других местах».







«Проходят же тои, вчера в “Джаннате” (ресторан в городе Ош) я был на свадьбе. До 9 часов была свадьба. Никто не проверял», — сказал один из посетителей.

Спустя время журналисты смогли пройти внутрь здания ресторана с помощью сотрудников милиции. На видео администратор заведения отказалась открывать одну из дверей и заявила, что «дверь, из которой выходили люди, к нам не относится».

Некоторые пользователи соцсетей возмущались тем, что в отношении Нурбека Калмурзаева — владельца ресторана «Баястан» — не принимаются меры.

«Владелец ресторана «Баястан» никого не признает? Сегодня там снова проводят той. 2 предупреждения для него даже менее значительно, чем укус мухи. Люди заходят с черного входа и проводят той», — написал один из пользователей.

По словам пресс-секретаря УВД Ошской области Жениша Аширбаева, сигнал о том, что в этом ресторане проводят праздничные мероприятия поступил в Кара-Суйское РОВД.

Оперативная группа районной милиции вместе с соответствующими органами выехала на место и обнаружила, что несколько женщин собирались провести «тушоо кесуу» («разрезание пут») на первом этаже здания ресторана. Милиционеры провели с ними разъяснительную беседу и распустили по домам.

В ходе проверки выяснилось, что администрация ресторана и до этого проводила тои, в результате чего заведение закрывали на 15 дней. За повторное нарушение в отношении владельца ресторана начато досудебное производство по статье «Нарушение требований ограничительных мероприятий» Кодекса о проступках.

«На данный момент ведется следствие. На владельца тойканы возможно будет наложен штраф от 60 до 80 тысяч сомов или будет ограничена деятельность ресторана на два года. До этого их уже оштрафовали на 13 тысяч сомов», — сказал пресс-секретарь.

Три дня назад в ресторане «Баястан» отмечали «кыз узатуу» («проводы невесты»), местные СМИ сообщили, что на мероприятии были некоторые депутаты Ошского горкенеша.

Тои и карантин

Карантинные ограничения не остановили желающих отмечать праздники. Президент Сооронбай Жээнбеков на заседании Совета безопасности 6 июля предложил официально запретить проведение тоев.

«Некоторые наши соотечественники и чиновники начали проводить торжественные празднества и другие массовые мероприятия. Я считаю, что это — непростительное злоупотребление по отношению к здоровью и безопасности нации! Это — наплевательское отношение к результатам труда всех наших врачей, сотрудников правоохранительных органов, которые с марта месяца без сна и отдыха, дни и ночи борются с коронавирусом», — заявил президент на заседании парламента 30 июня.

Пресс-секретарь Жениш Аширбаев объяснил, что за нарушение правил карантина в первый раз физическим лицам выносится предупреждение. В случае повторного нарушения физлицо обяжут выплатить штраф от одной до трех тысяч сомов. Если гражданин продолжит нарушать правила, то в отношении него начинается досудебное производство. Максимальное наказание за нарушение правил карантина — 7 лет лишения свободы. К юрлицу наказание строже — и в случае ресторанов должны наказывать юрлицо, а не физлицо, которым выставляют, чаще всего, обычного администратора.

Так было в случае с бишкекским рестораном «Кайнар», который провел три массовых мероприятия, прежде чем был временно закрыт. За первые два нарушения оштрафовали администратора заведения — это небольшой штраф, который не испугает ресторанный бизнес, получающий большие деньги с проведения тоев, свадеб и похорон.

На 8 июля скончались 112 человек с подтвержденным коронавирусом и 268 с внебольничной пневмонией. В данных случаях пневмония — тоже фактор заражения коронавирусной инфекцией, однако у пациентов не всегда тесты показывают положительный результат на коронавирус.