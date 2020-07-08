На брифинге 8 июля глава Управления общественного здравоохранения Айнура Акматова рассказала, что Министерство здравоохранения рассматривает вопрос о том, чтобы объединить статистику заболеваемости по COVID-19 и внебольничной пневмонии. Сейчас эта статистика ведется минздравом раздельно.

«Из-за увеличения пациентов с внебольничной пневмонией, требуется оказание быстрой помощи без ожидания ПЦР-теста. Да сейчас рассматривается вопрос об объединении статистики», — рассказала Акматова.

Акматова сделала такое заявление после того, как 7 июля премьер-министр Кубатбек Боронов признал, что пневмония — это следствие коронавируса.







«На протяжении нескольких последних дней ежедневно по стране выявляется более 300 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Ситуация еще более усугубилась с ростом количества лиц с внебольничной пневмонией, которая является следствием заболевания коронавирусной инфекцией», — заявил Боронов.

С марта 2020 года по республике зарегистрировано 3 695 случаев внебольничной пневмонии. При этом 268 человек умерли, 1 907 пациентов выздоровили.

С марта по 8 июля зарегистрировано 8 486 случаев заражения COVID-19. Умерли 112 человек с коронавирусом, с выздоровлением выписаны 2 983 пациента.