Фото: Предвыборная кампания Жээнбекова

В Оше 7 июля скончался общественный и государственный деятель Кушбак Тезекбаев. У 68-летнего деятеля была пневмония.

На сайте президента Сооронбая Жээнбекова опубликован некролог про Тезекбаева. Когда Жээнбеков был полпредом Ошской области, Тезекбаев был его заместителем, а позже агитировал за него на выборах президента.

«Тезекбаев был непосредственным участником Апрельской народной революции 2010 года. Как истинный патриот своей страны, во время июньских событий он внес свой вклад в сохранение общественно-политической стабильности и укрепление межнационального согласия», — говорится в нём.







Кушбак Тезекбаев родился в 1952 году в селе Папан Кара-Суйского района Ошской области. Трудовую деятельность он начал работая учителем. Также работал директором скотного рынка, руководил фермерским хозяйством «Нурбагыт» в Кара-Суйском районе.

Позже перешел на государственную службу, был первым заместителем главы государственной администрации Ошской области, заместителем министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, генеральным директором государственного предприятия «Кыргызжилкомунсоюз» при Министерстве энергетики и промышленности.

В некрологе, опубликованном на сайте президента написано, что светлая память о нем навсегда останется в сердцах людей. Его подписали президент, спикер, премьер-министр и ряд депутатов.