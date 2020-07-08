Издание Би-Би-Си выпустило 7 июля статью о том, какие меры приняла Грузия, чтобы не допустить распространение коронавируса в стране. На 3,7 миллионов жителей там зафиксировано меньше тысячи заражённых и 15 смертей. Пока что это единственная из постсоветских стран, не вошедших в состав ЕС, которую Евросоюз посчитал безопасной с точки зрения распространения коронавируса.

Как развивалась ситуация с коронавирусом в Грузии?

Издание пишет, что правительство Грузии начало готовиться к проникновению вируса в страну ещё в январе — за месяц до того, как были выявлены первые случаи заражения COVID-19. Уже к середине марта по всей стране был остановлен общественный транспорт, закрыты учебные заведения и предприятия, не относящиеся к необходимым для жизнеобеспечения.







«Мы задумались об угрозе пандемии за месяц до первого подтвержденного случая [в Грузии]. С учетом специфики нашей страны, в частности, ее местоположения и небольшого размера, мы не могли использовать опыт других», — сообщил Би-Би-Си премьер-министр Грузии Гиоргий Гахария.

По информации издания уже в конце марта был введен режим чрезвычайного положения, запрещены массовые мероприятия и поездки из города в город. По ночам начал действовать комендантский час.

Выработку рекомендаций для правительства, разъяснительную работу и регулярное информирование граждан о ситуации с Covid-19 взяли на себя ведущие ученые Национального центра здравоохранения и контроля заболеваний.

Национальный центр здравоохранения и контроля заболеваний. Фото: Министерство здравоохранения Грузии. Визит премьер-министра и министра здравоохранения Грузии в Наццентр здравоохранения: (слева направо) глава Наццентра здравоохранения Амиран Гамкрелидзе, премьер-министр Грузии Георгий Гахария, руководитель лаборатории имени Лугара Паата Имнадзе и министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе. Фото: Министерство здравоохранения Грузии.

«Три мушкетёра»

Главными борцами с пандемией в Грузии стали трое учёных, которых в народе прозвали «Тремя мушкетёрами».

«В состав трио вошли глава Национального центра здравоохранения Амиран Гамкрелидзе, руководитель лаборатории имени Лугара (которая подчиняется Наццентру) Паата Имнадзе и главный вирусолог Грузии, директор тбилисского центра инфекционных заболеваний, СПИДа и иммунологии Тенгиз Церцвадзе. В группе есть так же и Д’Артаньян — директор первой университетской клиники Тбилиси Леван Ратиани, который продолжает вести ежедневные брифинги», — пишет автор материала.

«Три мушкетера»: (слева направо) руководитель лаборатории имени Лугара Паата Имнадзе, главный вирусолог Грузии, директор тбилисского центра инфекционных заболеваний, СПИДа и иммунологии Тенгиз Церцвадзе и глава Национального центра здравоохранения Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, специалисты стали настоящими героями, а их рекомендации тщательно выполнялись.

«На 30 июня мы провели почти 30 тысяч тестов на каждый миллион жителей. Выздоровели 86% заболевших. К несчастью, 15 человек умерли. Уровень смертности составляет 1,6%, что по мировым меркам очень немного», — рассказывал Би-Би-Си глава Наццентра Амиран Гамкрелидзе.

Почему в Грузии сработали карантинные и санитарные меры?

Автор материала пишет, что этому способствовали строгие меры, которые ввело правительство Грузии, например нешуточные штрафы за несоблюдение карантинных правил — от тысячи до трёх тысяч долларов.

Плюс, несмотря на то, что в грузинском обществе есть очень глубокие противоречия по политическим вопросам, люди оставались сплоченными в том, что касается борьбы с пандемией — граждане тщательно соблюдали все рекомендации специалистов.

«Готовность жителей Грузии к сотрудничеству и их образцовая социальная ответственность при соблюдении всех указаний и рекомендаций помогли сгладить кривую заболеваемости», — сообщил Би-Би-Си премьер-министр Гиоргий Гахария.

(слева направо) Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, руководитель лаборатории имени Лугара Паата Имнадзе и премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Фото: Министерство здравоохранения Грузии.

Автор материала пишет, что большим испытанием стал день православное Пасхи — главного в Грузии религиозного праздника. Власти опасаясь, что тысячи людей по всей стране устремятся на ночные церковные службы, запретили пользование частным автотранспортом и посещение кладбищ.

Однако на удивление большинство людей прислушались к ограничениям и требованиям властей и остались дома.

«Не расслабляться ни на минуту»

По информации издания, в Грузии постепенно вводятся послабления — многие предприятия, магазины и рестораны уже начали работать. При этом ношение масок в помещениях, где находится много людей, остается обязательным. Действуют строгие правила социального дистанцирования и ограничения на массовые мероприятия.

Однако в целях безопасности власти решили отложить открытие границ на неопределённый срок.

«Грузия выглядит на фоне соседних стран как остров и оазис благополучия, но это не дает нам оснований расслабляться даже на минуту. Нас не должен успокаивать тот факт, что ежедневное число новых случаев у нас измеряется однозначными цифрами. Мы обязаны оставаться в постоянной готовности», — пишет издание со ссылкой на речь Амиран Гамкрелидзе на пресс-конференции от 30 июня.

Ситуация в соседних странах Грузии

Автор материала приводит в пример две соседние страны — Армению и Азербайджан, в которых ситуация намного хуже.

«В соседней Армении, с примерно таким же населением, каждый день регистрируются сотни новых случаев, а общее число заболевших превысило 26 тысяч и почти 500 человек умерли», — пишет автор материала.

Тем не менее, уже в апреле месяце, власти Армении начали смягчать карантинные меры.

«Мы приняли решение жить с этим вирусом независимо от статистики [пострадавших от COVID-19]. Мы не задаемся целью искоренить его, потому что это невозможно. Если закрыть границы на год и весь бизнес на месяцы и годы, мы умрем по другим причинам», — рассказал в интервью Би-Би-Си министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

Автор материала пишет, что в Азербайджане тоже регистрирует сотни новых случаев в день.

«Критики азербайджанского правительства обвиняют его в использовании авторитарных методов в борьбе с пандемией, которые все равно не приносят успеха. Соцсети полны фотографий и видео, на которых полиция вытаскивает нарушителей карантина из их домов в одном белье», — пишет автор материала.