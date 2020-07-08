Телеканал «Регион» рассказал об истории Чынары Камбаралиевой, которую отец принудительно доставил в психиатрическую лечебницу, где ее полтора месяца насиловал некто Алым Дилдеев, тогда занимавший должность врача областного психиатрического центра. Медик отрицает все обвинения.

Милиция Джалал-Абадской области разбирается в инциденте, начато досудебное производство по статье Уголовного кодекса «Принуждение к действиям сексуального характера».

«Клооп» поговорил с Камбаралиевой, и она рассказала, как оказалась в лечебнице.







«Заставили выйти замуж»

После окончания школы Чынара хотела поступить на юриста. Родители были против — они вообще не хотели, чтобы она училась, а надеялись, что она пойдет по стопам бабушки и станет знахаркой.

«Папа говорил “твоя бабушка была знахаркой, и ты тоже должна стать ее последовательницей”. Я категорически была против этого, была против таких устоев. Работала. Из-за того, что болела печень, на заработанные деньги легла на лечение. Не успевала к учебе, в итоге бросила учебу», — рассказывает Чынара.

В 2011 году ее похитили для принуждения к браку. Похититель был старше на 11 лет, она его не знала, была против брака, но родители настояли, чтобы она осталась с ним.

«Жила с незнакомым, который был старше меня на 11 лет. Не было [к нему] желания, но так как другого выхода у меня не было, старалась быть с ним в хороших отношениях. Забеременела, но ребенок умер в утробе», — говорит она со слезами на глазах.

Они вместе прожили около восьми месяцев и развелись. После этого она была вынуждена вернуться домой к родителям.

«После того, как я развелась мои близкие говорили, что я “больная” и не принимали меня, они водили меня к молдо, которые лечили меня от бесноватости. Я мучилась в процессе лечения, было причинено больше вреда моему здоровью», — рассказывает Чынара.

Ей пришлось съехать на съемную квартиру. А в мае 2019 года, по ее словам, отец «обманом забрал» ее и поместил в психиатрический центр Джалал-Абадской области.

«Сказали, что вызывают два милиционера. Вышла узнать, все ли спокойно, они мне ни слова не сказали, силой затолкали в машину, отвезли в отделение милиции. А оттуда вместе с отцом отвезли в больницу», — говорит она.

Чынара вначале не знала, что место, куда ее поместили — это психиатрическая больница. У нее болела нога и она думала, что ее отец хочет помочь ей.

«Я обрадовалась, что мой отец поможет лечению моей ноги и ходила туда, куда врачи скажут. Когда поднялась на 4 этаж, мне сказали, чтобы я сняла одежду. Затем сотрудники силой заменили мою одежду. Помню только, как мне сделали какой-то укол. Проснулась лишь спустя несколько дней», — рассказала Камбаралиева.

«Полтора месяца насиловал»

«Спустя три-четыре дня доктор Алым Дилдеев позвал меня расписаться в документах. Прочитав, я узнала что, идя по улице, поругалась с кем-то и упала на землю, а после очнулась уже посреди гор. Я отказалась расписываться. Сказала, что не таким путем я сюда попала, меня сюда доставили два милиционера и все это видели. Он поставил условие, сказал: “Выйдешь отсюда только тогда, когда поставишь подпись”», — плача рассказывает она.

Она все-таки подписала бумагу с надеждой, что ее «выпустят из больницы». Но все произошло не так, как она думала.

«В больнице познакомилась с одной женщиной, мы разговорились. Она сказала: “Твой отец хочет, чтобы ты вышла” и повела меня с собой. Отвела меня в один из многоэтажных домов, там меня встретил врач. Я подумала, что отец взялся за старое и находится в доме врача. Но отца дома не было», — вспоминает она тот день.

Чынара говорит, что доктор сначала ее избил, а после изнасиловал.

«Он сказал: “Иди куда хочешь, можешь даже выпрыгнуть из окна. Я тебя сдам в милицию, скажу, что ты больная и сбежала. Они снова тебя ко мне доставят”. По правде, если бы я даже убежала, то куда бы могла пойти? Выглядела как пьяница, мне бы никто не поверил», — рыдает она.

По словам Камбаралиевой, Дилдеев заключил с ней «договор» на полтора месяца — с 10 июля до 25 августа 2019 года. Согласно этому договору, в больнице перестанут давать Чынаре лекарства, но врач будет заниматься с ней сексом, когда ему захочется.

Чинара показала журналистам телеканала «Регион» квартиру, где проживал Дилдеев — дверь никто не открыл, но жители дома подтвердили, что в квартире жил доктор Алым Дилдеев.

«Другим пациентам только на один день давали разрешение покинуть больницу. А для меня на два-три дня, иногда все удивлялись тому, что меня забирали даже на большее время. Когда в больницу приходили с проверками, мне давали снотворное или запирали в туалете. Единственной надеждой была проверка моего здоровья со стороны проверяющих, которые могли бы выявить, что у меня все в порядке, и тогда я бы могла выйти оттуда. Но такого не случилось», — объясняет Камбаралиева.

«Сотрудники больницы уважали его»

После окончания «договора» врач отпустил Чынару домой. Она продолжила жить в той квартире, где раньше жила. Лекарствами и продуктами помогали друзья и неравнодушные люди.

Чынара рассказала, что она несколько раз обращалась в милицию, к правозащитникам и различным организациям, чтобы врач понес наказание. Она отметила, что ее заявление начали рассматривать только после ее интервью журналистам.

«Вчера сказали, чтобы я принесла для судебной-медицинской экспертизы свое нижнее белье, которое я носила год назад. Где я его теперь найду? Настолько все сложно сейчас», — сказала она.

Чинара говорит, что сейчас нуждается в профессиональных правозащитниках и врачах.

Когда «Клооп» связался с главврачом психиатрического центра Джалал-Абадской области Махпурат Оморовой, она отказался давать комментарий.

Но в интервью «Региону» она подтвердила информацию о том, что Дилдеев в больнице работал с апреля 2019 года до января 2020 года. Также она сообщила, что доктор «пьянствовал» и не вернулся к работе после отпуска.

«У нас не было случаев, когда нормального человека ложили [в больницу] в качестве больного, специалисты проводят проверку. А этот врач в январе уволился по собственному желанию. Сейчас мы не знаем, где он. Мы вообще не связываемся. Но сотрудники больницы уважали его, как хорошего психиатра», — сказала она.

В милиции сообщили, что Чынару Камбаралиеву доставили в больницу с диагнозом «Тяжелый депрессивный эпизод с психотическими симптомами у инфантильной личности».

Начато досудебное производство

Пресс-секретарь ГУВД Джалал-Абадской области Нурдин Жээнтаев рассказал «Клоопу», что по отношению к врачу Дилдееву начато досудебное производство по статье Уголовного кодекса «Принуждение к действиям сексуального характера».

«В настоящее время назначены судебно-медицинская, судебно-биологическая экспертизы, даны поручения соответствующим службам установить местоположение Алыма Дилдеева и доставить следственной службе», — сказал Жээнтаев.

На момент публикации материала Чынара сообщила «Клоопу» информацию о том, что уже провели очную ставку с доктором.

«Доктор совсем другие слова говорил, все отрицал. Я думаю, что мое дело до конца не дойдет. […] Нет правды, мои права не защищаются!» — сказала она в слезах.

«Клооп» будет следить за делом Чынары Камбаралиевой.