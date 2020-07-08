Утром 8 июля скончался профессор Джоомарт Байсалов — смерть математика «Клоопу» подтвердила его племянница.

У 71-летнего ученого была пневмония, известно, что две недели он лечился на дому, получал капельницы.

Байсалов был автором более 179 научных работ в области теории и методики преподавания математики, подготовил 22 кандидатов наук, одного PJ доктора и более 90 магистрантов.







Свою карьеру в математике начал в 1970 году — стал учителем математики сразу после университета. После пошел в армию, отслужил работал методистом и продолжил учебу на аспирантуре. С 1990 начал работать в университетах — был доцентом в КНУ, заведовал в том же вузе кафедрой вышей математики.

Заведовал кафедрой математики он и в университете имени Арабаева. В 2000-х начал работать в аттестационных комиссиях — а с 2010 по 2013 год был членом президиума Высшей аттестационной комиссии. Байсалов имел награды за особый вклад в образование и науку.

За неделю до Байсалова скончался другой ученый-математик — 59-летний Батырбек Дуулатов. У него был подтвержден коронавирус, мужчина скончался на третий день в больнице 30 июня.