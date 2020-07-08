Один из врачей Кыргызско-Турецкой больницы на условиях анонимности рассказал информагенству «Апрель», что в больницу принимают только пациентов, имеющих родственные связи с чиновниками, или «по знакомству».

По его словам, приём в отделения больницы идёт строго по заранее подготовленным спискам.

«Там нет «простых» [пациентов], там все «блатные» — из мэрии, прокуратуры, ГКНБ, Министерства экономики и так далее. Многие из них поступают по договоренности от замминистра здравоохранения Мадемина Каратаева, министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова, профессора Талантбека Сооронбаева и главврача Республиканской инфекционной клинической больницы Гульжигита Аалиева», — говорит врач.







Он жалуется, что большая часть пациентов больницы находится там без показаний госпитализации — с легким или со средне-тяжелым течением болезни, хотя минздрав настоятельно рекомендует пациентам с легкой формой находиться дома.

«Они дают нам фамилии, только их мы принимаем и госпитализируем. Других — нет. Очень редко мобильная бригада привозила и оставляла больных. В основном, нам давали фамилии. Я не знаю, где они берут этот список, может Штаб, может колл-центр РКИБ. Когда мы спрашиваем у врачей-инфекционистов о списке, однозначного ответа они не дают», — говорит врач.

По его словам, он уже обращался к властям, однако чиновники всё отрицают.

«Вице-премьер-министр Аида Исмаилова опровергла информацию, что Штаб причастен к [госпитализации пациентов по спискам]. Она заявила, что управление ни при чем и оно вообще не вмешивается в этот процесс», — говорит врач.

Депутат Дастан Бекешев заявил в интервью «Апрелю», что частично согласен с Исмаиловой в том, что Республиканский штаб не имеет полномочий создавать списки пациентов на госпитализацию. По его словам, ситуацию в больнице расследовать в настоящее время не получится.

«Есть такое понятие как врачебная тайна — врачи не могут распространять, давать персональные данные тех, кто лежит в больнице. Это можно будет проверить позже, когда ситуация немного уляжется. Сейчас даже если дать поручение правоохранительным органам, они не будут проверять врачей. Будем проверять, этот вопрос я себе записал», — сказал депутат.

Что говорит Минздрав

Пресс-секретарь Минздрава Жылдыз Айгерчинова не смогла прокомментировать «Клоопу» жалобы врача Кыргызско-Турецкой больницы.

«Я сейчас не могу ничего сказать, у меня нет такой информации. Принимаем всех по тяжести состояния. […] Врачи там принимают тяжелых и крайне тяжелых, и сейчас вот, в последние дни, в связи с тем, что у нас наплывы тяжелых, они принимают и тех, у кого ПЦР отрицательный, но пневмония в тяжелой форме, их тоже принимают», — сказала Айгерчинова.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Бишкеке и роста количества больных с COVID-19 и пневмонией столичные больницы быстро заполняются, наблюдается нехватка мест для больных.

В связи с этим предприниматели и бизнесмены отдают свои помещения властям для стационаров.

Также мэрия Бишкека открыла дневные стационары в каждом из районов Бишкека.

Пресс-служба мэрии 7 июля сообщила, что совместно с предпринимателями открыла дополнительные еще четыре дневных стационара на базе школ.

Первомайский район: школа №83 на ул.Патриса Лумумбы, 9;

Ленинский район: школа №68 на ул.Токтогула, 220;

Свердловский район: школа №94 на ул. Дордой-13, 487/4 (жилмассив «Дордой»);

Октябрьский район: школа «Сейтек» на ул.Анкара 1/10.

Они будут работать с 8 утра до 8 вечера.

В муниципалитете отметили, что дневные стационары не предназначены для тяжелобольных пациентов и туда могут принять только пациентов с легкой формой ОРВИ, где им предоставят капельницу и медицинскую консультацию.

По данным минздрава, в Кыргызстане на 8 июля зафиксировано 8486 случаев заражения коронавирусом. Из них от COVID-19 вылечили 2 983 пациента. Умерли с подтвержденным коронавирусом 112 человек.

От пневмонии с марта по всей республике умерли 268 человек.