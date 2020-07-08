Экс-вице президент ОАО «Международный аэропорт Манас» Даир Токобаев скончался 7 июля в реанимации. У него была пневмония, из-за которой он последнюю неделю находился в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил бывший гендиректор ОТРК Илим Карыпбеков на своей странице в фейсбуке.

Токобаев занимал должности вице-президента по инвестиционному развитию и международному сотрудничеству аэропорта «Манас» и замдиректора Нацинститута стратегических исследований.







Также он занимался администрированием крупных бизнес-проектов, юридической аналитикой и консультированием политических партий на выборах.

Свои соболезнования семье покойного выразил бывший премьер-министр страны и кандидат в президенты Омурбек Бабанов.

«Мы с тобой планировали очень многое… К большому сожалению, эта коронавирусная чума забрала и твою жизнь… Тебе, мой братишка, было всего то 34 … как такое возможно?! Для меня и для моей семьи это очень, очень большая потеря…», — написал политик.

По данным минздрава, за прошедшие сутки в Кыргызстане умерли 44 человека с диагнозом внебольничная пневмония и 13 человек с коронавирусной инфекцией.

Всего за время пандемии от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 112 пациентов. При этом, с пневмонией неизвестной причины умерли 268 человек, что в 2,4 раза больше количества официально признанных смертей от последствий коронавируса.

На 8 июля в стране зафиксировано всего 8486 случаев заражения коронавирусом. С марта зарегистрировано 3 695 случаев внебольничной пневмонии, из них с выздоровлением выписано 1 907 пациентов.

Зачастую тест на коронавирус у граждан показывает отрицательный результат, однако у них фиксируется пневмония по неустановленным причинам. Премьер-министр Кубатбек Боронов 7 июля признал, что внебольничная пневмония — это последствия коронавирусной инфекции.

Минздрав планирует изменить алгоритм учета больных с коронавирусом и пневмонией, объединив статистику по этим случаям.