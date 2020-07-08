Пресс-служба Управления патрульной милиции (УПСМ) сообщила, что в Бишкеке задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своей 15-летней дочери.

По информации патрульной милиции, 6 июля примерно в девять утра в дежурную часть сообщили, что мужчина избил собственную дочь. Приехав на место инцидента милиция обнаружила тело девочки. По предварительной информации, 15-летняя девочка скончалась от полученных травм.

Подозреваемым оказался отец девочки, которого задержали сотрудники милиции.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство».