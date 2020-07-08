Глава управления общественного здравоохранения Айнура Акматова 8 июля на брифинге сообщила, что за сутки в Кыргызстане скончались 13 человек с коронавирусом.

Больница Кыргызско-Турецкой дружбы – 1 (мужчина 67 лет);

Городская клиническая больница №6 – 1 (мужчина 52 года);

Республиканская клиническая инфекционная больница — 3 (трое мужчин – 69, 55 и 70 лет);

Ошская городская клиническая больница – 1 (мужчина 52 года);

Жалал-Абадская областная больница – 1 (мужчина 53 года);

Ат-Башинская территориальная больница – 2 (мужчина 64 года и женщина 55 лет);

Жайылская территориальная больница – 3 (мужчина 63 года, две женщины 59 и 70 лет);

Московская территориальная больница – 1 (женщина 49 лет).

Также по ее данным за сутки по стране с внебольничной пневмонией скончались 44 человека.

Из них 14 человек по республике и 30 в Бишкеке. По данным минздрава, всего с марта скончались 268 человек с пневмонией.

На 8 июля по республике зафиксировано 8 486 случаев заражения COVID-19. При этом минздрав не озвучивает статистику по заболевшим пневмонией. Зачастую тест на коронавирус у граждан показывает отрицательный результат, однако у них фиксируется пневмония по неустановленным причинам.